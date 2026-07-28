Avenir d'Antonio Conte : quelles sont les options envisagées par l'entraîneur ?

Il a été révélé que le célèbre technicien Antonio Conte ne prendra pas en main l'équipe nationale italienne dans un avenir proche. Goal.com rapporte que la direction du Comité olympique national et de la Fédération de football a privilégié d'autres candidats pour le poste de sélectionneur, et qu'aucune discussion n'a eu lieu entre les parties. Auparavant, des informations circulaient selon lesquelles Conte était prêt à poursuivre sa carrière en sélection, mais la situation n'a pas abouti comme prévu. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

L'option de la sélection italienne écartée, l'expérimenté entraîneur est contraint de revoir ses plans. Actuellement sans club, Conte ne souhaite pas se précipiter et n'acceptera pas la première offre venue. Son dernier poste était à la tête de Naples, où il a remporté le titre de Serie A et la Supercoupe d'Italie. Depuis, la cote de l'entraîneur s'est une nouvelle fois confirmée.

Offres financières et projets d'avenir

Il est apparu qu'Antonio Conte n'a pas été séduit par les propositions lucratives d'investisseurs qatariens ou saoudiens. Le technicien ne souhaite pas s'exporter vers les championnats asiatiques. Son objectif principal est de diriger un top-club européen, en particulier de faire son retour en Premier League anglaise ou en Serie A.

Antonio Conte fait généralement partie des entraîneurs qui préfèrent reprendre une équipe dès la préparation d'avant-saison. S'il a fait exception lors de son passage à Tottenham, il comprend parfaitement que les exigences du football moderne évoluent. C'est pourquoi il a indiqué qu'en cas de réception d'une offre intéressante en cours de saison, il serait prêt à relever ce nouveau défi.

Une hypothétique Juventus

Selon la presse, un retour futur d'Antonio Conte à la Juventus n'est pas à exclure. Le club turinois représente un lieu familier pour lui. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis son départ fracassant en 2014, et la direction du club a changé. Si une offre des Bianconeri devait arriver, on suppose que l'entraîneur ne refuserait pas cette opportunité.

Actuellement, les bancs des équipes de pointe en Serie A et dans les autres grands championnats européens sont occupés. Conte ne commet aucune précipitation et continue de travailler sur lui-même. Il profite de cette période de pause pour enrichir ses connaissances, recharger ses batteries physiques et mentales, et étudier les tendances du football moderne. Le technicien lui-même reste convaincu qu'une offre digne de ce nom finira par arriver et affirme qu'il reviendra encore plus fort sur les terrains.