La direction du Real Madrid salue le travail de José Mourinho

La direction du Real Madrid est extrêmement satisfaite du travail accompli par l'entraîneur José Mourinho, qui a pris les rênes de l'équipe cet été. Une atmosphère de compréhension mutuelle et de confiance absolue s'est installée entre le géant espagnol et le technicien portugais expérimenté.

Les dirigeants du « club royal » considèrent Mourinho comme la véritable « voix » de l'équipe et comme sa volonté directrice sur le terrain.

Pourquoi la direction fait-elle entièrement confiance à Mourinho ?

La direction du club madrilène apprécie particulièrement plusieurs aspects clés du travail de l'entraîneur portugais :

Caractère fort et leadership : La détermination et les principes uniques du technicien contribuent à restaurer l'esprit du club ;

Un pont entre le club et les joueurs : Mourinho transmet les exigences et les objectifs élevés fixés par la direction aux joueurs de manière très claire, percutante et compréhensible ;

Discipline interne et confiance : L'alignement de la position de l'entraîneur avec celle de la direction au sein de l'équipe assure la stabilité de l'environnement.

Le début sous Mourinho et les performances actuelles

Avec l'entraîneur arrivé à Madrid l'été dernier, l'équipe reste en lice dans toutes les compétitions :

Situation en Liga : Le Real Madrid occupe actuellement la 4e place du classement du championnat d'Espagne et poursuit les leaders ;

Résultat à 100 % en Ligue des champions : 100 % de réussite : Dans la compétition la plus prestigieuse du continent, le « club royal » a réussi deux victoires convaincantes lors des premières journées, entamant ainsi la phase de groupes avec succès.

Ces déclarations confiantes des Madrilènes devraient réduire la pression autour de Mourinho et renforcer le potentiel de l'équipe dans la course aux trophées majeurs.