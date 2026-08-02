Endrick pourrait quitter le Real Madrid

L'arrivée de Carlos Espí en provenance de Levante pour renforcer l'attaque du Real Madrid a remis en question l'avenir du talentueux attaquant brésilien Endrick. Selon les informations de Fichajes, le jeune footballeur commence à sérieusement envisager l'option de quitter temporairement l'équipe sous forme de prêt lors du mercato actuel, rapporte Goal.com .

Pour rappel, Endrick était revenu dans son club cet été avec de grands espoirs après un prêt réussi à Lyon en France. Son objectif principal était de s'imposer dans l'équipe première dirigée par l'entraîneur José Mourinho et de concurrencer la star vedette Kylian Mbappé. Cependant, l'activité intense du club sur le marché des transferts a radicalement changé la donne.

Le transfert de Carlos Espí et la nouvelle concurrence

Le Real Madrid a bouclé le transfert de Carlos Espí en payant la clause libérératoire de 25 millions d'euros de Levante. Auteur de 13 buts en 27 matchs de Liga la saison dernière, l'attaquant d'1,94 m a signé un contrat de longue durée avec le club jusqu'en 2031.

Le profil physique et la taille de Carlos Espí devraient parfaitement correspondre au schéma tactique de Mourinho. Cela représente un coup dur pour le jeune Endrick, qui envisageait d'évoluer aux côtés de Mbappé ou d'être le principal remplaçant.

Succès à Lyon et avenir incertain

Prêté à Lyon lors de la seconde moitié de la saison dernière, Endrick avait inscrit 8 buts et délivré 8 passes décisives en 21 rencontres. Sa moyenne d'une action décisive toutes les 102 minutes aurait dû convaincre l'entraîneur merengue, mais la direction du club n'a pas estimé l'attaquant immédiatement prêt pour l'équipe première.

Actuellement, Endrick et ses représentants mènent des discussions avec la direction du club pour clarifier la situation. Alors que le Real Madrid, qui a bouclé une saison sans trophée, poursuit sa refonte totale d'effectif, l'avenir du joueur brésilien devrait être scellé dans les prochains jours.