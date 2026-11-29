Dans le cadre de la 14e journée de La Liga espagnole, le club de Real Madrid a été battu à domicile par 1-2 face à Alavés. Après cette défaite, l'entraîneur du « club royal » José Mourinho a participé à une conférence de presse où il a exprimé des opinions tranchées sur les causes de la défaite, les pertes de temps de l'adversaire et l'arbitrage.

« Il nous a manqué de l'activité dans la surface adverse »

Le technicien portugais a souligné que le Real avait dominé la possession, mais n'avait pas trouvé d'espaces pour percer une défense adverse très compacte :

« Nous avons joué contre une équipe qui défendait bas et ne cherchait pas à construire par des passes une fois le ballon récupéré. Leur objectif était de lancer de longs ballons vers les attaquants et de jouer en contre-attaque. Il nous a manqué de l'activité dans la surface adverse. Nous avons dominé la possession, mais nous n'avons pas trouvé d'espaces. Bernardo Silva et Arda Güler sont des joueurs au style similaire. C'est pourquoi j'ai décidé de faire des changements en attaque. Quique Flores a réussi son plan. Ce n'était pas une surprise pour nous. Hier, nous avions justement travaillé pour contrer ce type de football défensif. »

Ballons jetés sur le terrain et contestations contre l'arbitre

Tout en félicitant l'entraîneur d'Alavés, Quique Sánchez Flores, pour sa tactique, Mourinho a fermement condamné les ballons supplémentaires jetés sur le terrain pendant le match et la réaction de l'arbitre :

« Ils ont profité du fait que l'arbitre a fermé les yeux sur les pertes de temps. Ils ont jeté deux fois des ballons sur le terrain. Selon le règlement, si un membre du staff technique fait cela, l'entraîneur principal doit recevoir un carton rouge. Je félicite Quique pour sa tactique choisie. Je ne peux critiquer que cet acte laid lié au fait de jeter des ballons sur le terrain. Aujourd'hui, personne ne fait cela dans le football. »

« Cet arbitre aime montrer son autorité »

José Mourinho est également revenu sur l'expulsion de Jude Bellinghamà la 89e minute, rappelant que cet arbitre a régulièrement expulsé des stars du Real :

« L'expulsion de Bellingham ? Il y a deux saisons, cet arbitre a expulsé Mbappé, la saison dernière Vinícius, et cette saison Bellingham. On verra s'il expulse Courtois la saison prochaine. Cet arbitre aime montrer son autorité. Je ne dis pas que nous avons perdu à cause de l'arbitre. Mais j'étais en colère que l'adversaire qui a tiré le maillot de Mbappé n'ait pas reçu de carton jaune », a déclaré José Mourinho.

Points clés des déclarations de José Mourinho

Sujet Position de l'entraîneur Jeu et décisions tactiques Malgré la domination de la possession, manque d'activité dans la surface adverse ; Bernardo Silva et Arda Güler ayant des styles similaires, des changements ont été effectués en attaque Alavés et Quique Flores A reconnu la tactique défensive et de contre-attaque de l'adversaire, mais a critiqué les deux ballons jetés sur le terrain pour gagner du temps Arbitrage et carton rouge Rappelant que l'arbitre avait déjà expulsé Mbappé et Vinícius, et maintenant Bellingham, il a critiqué son autoritarisme (« Va-t-il expulser Courtois la saison prochaine ? »)

Selon vous, les critiques de José Mourinho sur l'arbitrage et les pertes de temps sont-elles justifiées, ou le Real Madrid doit-il chercher les causes de sa défaite dans son propre jeu ?

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