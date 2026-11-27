Le Real Madrid entraîneur du club José Mourinho les stars de l'équipe — Kylian Mbappé, Jude Bellingham et Vinícius Júniora exprimé sa position ferme concernant leur niveau et la discipline interne au sein du groupe.

« Nous nous concentrons sur les succès collectifs, pas sur les objectifs individuels »

Le technicien portugais, tout en reconnaissant que les trois joueurs offensifs sont au même niveau, a clairement exprimé sa position envers tout joueur mécontent de rester sur le banc :

« Mbappé, Bellingham et Vinícius sont au même niveau. Mais si l'un d'eux reste sur le banc et n'est pas content, c'est son problème. Nous nous concentrons sur les succès collectifs, pas sur les objectifs individuels », a déclaré José Mourinhoselon Madrid Xtra .

Situation actuelle en Liga et prochain match du Real

Après la 13e journée du championnat d'Espagne, les Madrilènes continuent de poursuivre le leader au classement :

Indicateurs Détails Classement 2e place (après 13 journées 33 points) Écart avec le leader du 3 points de retard sur le FC Barcelone Prochain adversaire et journée Match de la 14e journée de Liga contre Alavés (à domicile) Heure du coup d'envoi Dans la nuit du 28 au 29 novembre, à 01h00

Selon vous, cette approche stricte de José Mourinho envers les stars renforcera-t-elle l'ambiance dans le vestiaire du Real ou provoquera-t-elle des tensions internes ?

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