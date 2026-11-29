Lors de la dernière journée de La Liga, le Real Madrid a subi une défaite surprise à domicile contre 1:2 face à Alavés. Après le match, l'entraîneur du « club royal » José Mourinho a déclaré qu'il assumait l'entière responsabilité de la défaite et a expliqué ses choix tactiques concernant la composition d'équipe.

« L'équipe a manqué d'intensité »

Le technicien portugais a admis que ses joueurs n'étaient pas assez actifs pendant la rencontre, mais a souligné que le manque de rotation a pu contribuer à leur fatigue :

« J'ai eu l'impression que l'équipe manquait de rythme. Cependant, si vous faites trop de changements pour faire reposer les joueurs, vous risquez de ne pas obtenir de résultat. C'est pourquoi je n'ai pas voulu toucher à la structure de l'équipe. Toutes les décisions et la responsabilité m'incombent », a déclaré José Mourinho.

En raison de ce choix et du manque de vivacité de l'équipe, le Real a encaissé deux buts à domicile et a perdu des points précieux. Cette défaite inattendue pourrait compliquer la course au titre pour le club madrilène.

La situation au classement de La Liga après la rencontre

Bien que le club madrilène ait perdu, il conserve pour l'instant la deuxième place du classement. Cependant, son principal rival pour le titre, le FC Barcelone , a désormais une excellente occasion d'accroître son avance.

Statistiques Détails Résultat du match Real Madrid — Alavés 1:2 La position de José Mourinho A admis l'absence de rotation, a pris l'entière responsabilité de la défaite Classement Real Madrid — reste à la 2ème place Situation du rival FC Barcelone peut accroître son avance

Selon vous, la décision de José Mourinho de ne pas renouveler l'équipe et de ne pas faire de rotation est-elle la cause principale de la défaite, ou les joueurs du Real ont-ils sous-estimé leur adversaire ?

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