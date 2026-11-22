Les « Blues » ont encaissé quatre buts devant leurs propres supporters. Ce résultat constitue l'un des coups durs de la saison pour les Londoniens. Cependant, le point le plus marquant de la rencontre n'est pas seulement le score : Chelsea a enregistré une statistique négative inédite depuis 67 ans.

Angleterre Premier League Lors de la 11e journée, Chelsea a accueilli Leeds à domicile. La rencontre s'est soldée par une défaite inattendue et lourde pour les hôtes : 1-4.

Chelsea s'est incliné 1-4 à domicile face à Leeds. Cette défaite n'a pas seulement affecté la position des Londoniens au classement, elle a également marqué un triste record statistique vieux de 67 ans dans l'histoire du club. Désormais, les joueurs de Xabi Alonso sont sous le feu des critiques des supporters et d'une pression croissante.

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Chelsea égale une série historique vieille de 67 ans

Selon les informations de Chelsea Dodgers, Chelsea a perdu à domicile contre Leeds et Tottenham cette saison. Le club n'avait pas connu une telle situation depuis 67 ans.

Rappelons que les Londoniens avaient déjà connu une désillusion à domicile lors de la huitième journée. À l'époque, Tottenham avait battu Chelsea 2-0 lors du derby.

Désormais, la défaite 1-4 contre Leeds a encore aggravé cette triste statistique.

Xabi Alonso sous le feu des critiques des supporters

Après la lourde défaite contre Leeds, le mécontentement des supporters de Chelsea s'est intensifié.

Le rapport de Chelsea Dodgers souligne que les joueurs de l'équipe ont été copieusement sifflés pendant le match. L'entraîneur Xabi Alonso a également fait face aux moqueries et aux critiques des fans.

Cette situation montre que le mécontentement face aux résultats de l'équipe ne cesse de croître. En particulier, perdre successivement contre des rivaux importants à domicile devient une raison sérieuse de frustration pour les fans.

Chelsea reste à la 8e place du classement de Premier League

Après la défaite contre Leeds, Chelsea reste à la huitième place du classement de la Premier League anglaise.

Pour le club londonien, la tâche principale est désormais de mettre fin à cette série noire, de regagner la confiance des supporters et de ne pas se laisser distancer dans la course aux places européennes.

Cependant, la répétition de cette statistique négative vieille de 67 ans et la lourde défaite à domicile pourraient accroître la pression autour de l'équipe. La manière dont les joueurs de Xabi Alonso sortiront de cette situation sera connue lors des prochaines rencontres.