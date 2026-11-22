La 11e journée de Premier League n'a pas été favorable aux favoris. Chelsea a subi une lourde défaite à domicile contre Leeds, « Manchester City» a fait match nul contre Fulham, prolongeant sa série sans victoire à quatre matchs. Arsenal a également perdu deux points sur le terrain de Newcastle.

Lors de la saison 2026/2027 du championnat d'Angleterre, sept matchs de la 11e journée ont eu lieu le 21 novembre. Le résultat le plus retentissant de la journée a été enregistré à Londres : Chelsea a perdu 1-4 devant ses supporters face à Leeds.

« Manchester City» et Arsenal n'ont pas réussi à s'imposer. À l'inverse, Bournemouth a enregistré un nouveau succès, portant sa série de victoires toutes compétitions confondues à neuf matchs.

Chelsea battu 1-4 à domicile

Chelsea — Leeds 1-4

Le résultat le plus inattendu de la journée a été enregistré à Londres. Chelsea recevait Leeds à domicile, mais a perdu la rencontre sur un score large.

Les hôtes ont ouvert le score à la 25e minute grâce à un but d'Emanuel Emegha. Cependant, Leeds a répondu peu après. À la 28e minute, Noah Okafor a rétabli l'équilibre.

En seconde période, les visiteurs ont accentué leur domination. À la 53e minute, Dominic Calvert-Lewin a transformé un penalty pour donner l'avantage à Leeds. Cinq minutes plus tard, Okafor a inscrit son deuxième but, signant un doublé.

À la 90e minute de la rencontre, Brenden Aaronson a marqué un autre but pour sceller le score final : 1-4.

Ainsi, Chelsea a subi une lourde défaite devant ses supporters. Leeds repart de Londres avec une large victoire.

« Manchester City» n'a pas réussi à gagner pour le quatrième match consécutif

«Manchester City» — Fulham 1-1

L'équipe de Pep Guardiola n'a pas non plus réussi à satisfaire ses fans à domicile. Dans le match contre Fulham, City a fait match nul 1-1.

Les visiteurs ont ouvert le score dans la rencontre. À la 16e minute, Rodrigo Muniz a trompé le gardien adverse pour donner l'avantage à Fulham.

Manchester City a réussi à égaliser en seconde période. À la 57e minute, Elliot Anderson a ramené les deux équipes à égalité.

Le reste du temps, les deux équipes ont tenté de marquer le but de la victoire, mais le tableau d'affichage n'a pas changé.

Après ce résultat, la série sans victoire de Manchester City en championnat d'Angleterre a atteint quatre matchs consécutifs. Un tel résultat pourrait coûter cher aux hommes de Guardiola dans la course au titre.

Arsenal perd deux points sur le terrain de Newcastle

Newcastle — Arsenal 2-2

Dans un autre match phare de la journée, Arsenal a affronté Newcastle à l'extérieur. La rencontre disputée s'est soldée par un match nul 2-2.

Eberechi Eze, Harvey Barnes, Malick Thiaw et Noni Madueke ont inscrit leurs noms au tableau d'affichage. Cependant, aucune des deux équipes n'a réussi à prendre le dessus.

En conséquence, Arsenal s'est contenté d'un point à l'extérieur. Cela n'a pas permis aux Londoniens de renforcer leur position de leader au classement.

Bournemouth remporte sa neuvième victoire

Bournemouth — Nottingham Forest 2-0

L'une des équipes les plus régulières de la journée, Bournemouth, a remporté une nouvelle victoire. L'équipe a battu Nottingham Forest 2-0 à domicile.

À la 19e minute, Evanilson a ouvert le score. Dans le temps additionnel de la première période, Justin Kluivert a marqué le deuxième but, consolidant l'avantage des locaux.

Ainsi, Bournemouth a porté sa série de victoires toutes compétitions confondues à neuf matchs. L'équipe enregistre l'un des résultats les plus remarquables de la saison.

Tottenham gagne, Aston Villa fait match nul

Tottenham — Ipswich 2-0

Tottenham a battu Ipswich 2-0 à domicile. Luka Williams-Barnett a ouvert le score à la 15e minute, tandis que Dominic Solanke a marqué le deuxième but à la 52e minute.

Aston Villa — Sunderland 0-0

Dans le match entre Aston Villa et Sunderland, aucun vainqueur n'a été désigné. Au cours de la rencontre, les équipes n'ont pas réussi à marquer et le match s'est terminé sur un score de 0-0.

Coventry bat Crystal Palace

Coventry — Crystal Palace 3-2

L'un des matchs les plus prolifiques de la journée a opposé Coventry à Crystal Palace. Les locaux ont gagné 3-2.

Taiwo Awoniyi a donné l'avantage à Coventry à la 5e minute. Yann Pigno a égalisé à la 13e minute. À la 30e minute, Takeshi Sakamoto a redonné l'avantage aux locaux, et dans le temps additionnel de la première période, Jørgen Strand Larsen a rétabli l'équilibre.

Le sort de la rencontre s'est joué à la 85e minute. Un but contre son camp d'un joueur de Crystal Palace a offert la victoire à Coventry — 3-2.

Résultats de la 11e journée de Premier League du 21 novembre

Match Score Manchester City — Fulham 1:1 Bournemouth — Nottingham Forest 2:0 Aston Villa — Sunderland 0:0 Tottenham — Ipswich 2:0 Chelsea — Leeds 1:4 Coventry — Crystal Palace 3:2 Newcastle — Arsenal 2:2

La course au titre en Premier League s'intensifie

Ces résultats de la 11e journée ont été un signal sérieux pour plusieurs favoris. Chelsea a perdu largement à domicile, Manchester City n'a pas pu arrêter sa série sans victoire, et Arsenal a perdu deux points à l'extérieur.

À l'inverse, Bournemouth poursuit sa série de victoires et affiche un jeu régulier. La suite de la saison en championnat d'Angleterre promet d'être encore plus passionnante quant à l'impact sur la lutte entre les leaders.