Cette décision est notable car elle intervient à un moment où le mécontentement des supporters et de la communauté du football concernant les récents résultats de l'équipe s'intensifie.

L'entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, conservera son poste malgré une série de défaites. Selon le journaliste Fabrizio Romano, la direction du club continue de faire confiance au technicien de 44 ans et n'a pas mis à l'ordre du jour la question de son remplacement pour le moment.

Les récents résultats décevants de Chelsea ont soulevé des questions sur l'avenir de Xabi Alonso. Cependant, la direction du club londonien n'a pas l'intention de licencier le technicien espagnol. Au contraire, elle lui témoigne une confiance totale et est déterminée à résoudre les problèmes de l'équipe ensemble.

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Chelsea ne veut pas licencier Alonso

Selon les informations diffusées par Fabrizio Romano, la direction de Chelsea témoigne une confiance totale envers Xabi Alonso. Le licenciement du technicien espagnol n'est pas discuté au sein du club et son poste n'est pas menacé.

Les Londoniens considèrent Alonso comme le technicien le plus apte à diriger l'équipe. Pour sortir de cette situation complexe, la direction prévoit de s'appuyer non seulement sur l'entraîneur principal, mais aussi sur son staff technique et d'autres représentants du club.

Cela signifie que Chelsea tente de surmonter les difficultés actuelles non pas en changeant d'entraîneur, mais en poursuivant le projet existant.

La défaite 1-4 contre Leeds a aggravé la situation

Les dernières semaines ne sont pas faciles pour les « Blues ». En Premier League, lors de la 11e journée, Chelsea s'est incliné 1-4 à l'extérieur face à Leeds.

Ce résultat a mis en évidence les problèmes de l'équipe une fois de plus. Les Londoniens ont perdu quatre de leurs cinq derniers matchs.

Au classement de la Premier League, la situation de Chelsea n'est pas satisfaisante pour l'instant. L'équipe occupe la huitième place avec 16 points.

Il est temps pour Alonso de justifier cette confiance par des résultats

Le soutien de la direction du club est une opportunité importante pour Xabi Alonso. Désormais, la tâche principale du technicien espagnol est de résoudre les problèmes de l'équipe, de restaurer la confiance des joueurs et d'améliorer les résultats.

Bien que la direction de Chelsea ne souhaite pas prendre de décisions hâtives pour le moment, dans le football, la solidité de la confiance accordée à un entraîneur dépend en grande partie des résultats sur le terrain.

Par conséquent, les prochains matchs seront cruciaux pour Alonso, non seulement pour remonter au classement, mais aussi pour justifier en pratique la confiance de la direction du club.