Angleterre Premier Leaguelors de la 12e journée à l'extérieur contre Nottingham Forest 2:3 les performances défensives de Chelsea, battu sur ce score cette saison, sont à nouveau au centre de vives critiques. The Touchline selon Sky Sports rapporte en s'appuyant sur les statistiques, Xabi Alonso les Londoniens sous sa direction sont devenus l'une des équipes les plus faibles de la ligue en défense.

L'un des pires bilans de Premier League

Après 12 journées, les chiffres défensifs clés des « Blues » montrent que l'équipe fait face à de sérieux problèmes :