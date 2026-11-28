Crise défensive à Chelsea : l'équipe de Xabi Alonso au bord des antirecords en Premier League
Angleterre Premier Leaguelors de la 12e journée à l'extérieur contre Nottingham Forest 2:3 les performances défensives de Chelsea, battu sur ce score cette saison, sont à nouveau au centre de vives critiques. The Touchline selon Sky Sports rapporte en s'appuyant sur les statistiques, Xabi Alonso les Londoniens sous sa direction sont devenus l'une des équipes les plus faibles de la ligue en défense.
L'un des pires bilans de Premier League
Après 12 journées, les chiffres défensifs clés des « Blues » montrent que l'équipe fait face à de sérieux problèmes :
Indicateur statistique
Résultat enregistré
Classement parmi les clubs de PL
Buts encaissés
23
Dans la ligue 19e place (deuxième pire résultat)
Tirs cadrés concédés
66
Dans la ligue 19e place (deuxième pire résultat)
Grandes occasions concédées
41
Dans la ligue 19e place (deuxième pire résultat)
Erreurs menant à un tir
19
Dans la ligue 20e place (derrière tous les clubs — pire résultat)
Pour information, malgré ces statistiques défensives alarmantes, Chelsea après la 12e journée de PL 16 points et occupe la 8e placeau classement.
Selon vous, quelle est la cause principale des erreurs défensives et du nombre élevé de buts encaissés par Chelsea : lacunes tactiques ou erreurs individuelles ?
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