Le club londonien Chelsea l'entraîneur principal Xabi Alonso Angleterre Premier Leaguea exprimé son opinion sur l'état d'esprit et les objectifs de l'équipe avant le déplacement contre Nottingham Forest dans le cadre de la 12e journée. Le match aura lieu le 27 novembre au stade City Ground à Nottingham.

Après la défaite contre Leeds, l'objectif principal

Le technicien espagnol a souligné que les erreurs commises lors du match de samedi dernier contre Leeds United ont été sérieusement analysées et que tous les entraînements de la semaine ont été axés sur une performance plus solide :

« Bien sûr, nous voulons nous racheter après la défaite contre Leeds United. Nous voulons montrer que nous sommes capables de bien mieux jouer. C'est notre objectif principal avant ce prochain match. Un défi difficile nous attend et nous devons être compétitifs pour démontrer nos capacités », a déclaré Xabi Alonso, selon le service de presse du club.

L'entraîneur a ajouté que l'échec lors de la rencontre précédente n'était pas seulement dû à l'absence de certains joueurs, mais aussi à des lacunes dans des éléments de jeu essentiels à la victoire :

« Il y avait de nombreuses raisons à la défaite contre Leeds. Ce sont des aspects liés au football — des erreurs que nous ne devons pas commettre à ce niveau. Sans les prendre en compte, nous ne pouvons pas bien jouer. C'est pourquoi notre stratégie, nos entraînements et notre communication cette semaine ont été axés sur une performance plus fiable. En analysant le match de samedi dernier, on peut voir qu'il nous a manqué non seulement certains joueurs, mais aussi des éléments de jeu nécessaires au succès. Au cours de la semaine, nous avons discuté de l'importance de ces compétences fondamentales pour gagner et être prêts pour chaque match. Bien sûr, nous en aurons besoin lors du prochain match », a ajouté le technicien.

Détails du match

Statistiques Informations officielles Compétition et journée Premier League anglaise, 12e journée Affiche Nottingham Forest — Chelsea Stade City Ground (Nottingham) Heure de début Dans la nuit du 27 au 28 novembre, à 01h00

Selon vous, les joueurs de Xabi Alonso tireront-ils les leçons de la défaite contre Leeds pour s'imposer à l'extérieur face à Nottingham Forest ?

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