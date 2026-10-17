Des négociations importantes ont eu lieu à Tachkent avec le président de l'AFC, Cheikh Salman

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Des négociations importantes ont eu lieu à Tachkent avec le président de l'AFC, Cheikh Salman

En Ouzbékistan, afin de se familiariser avec les réformes à grande échelle mises en œuvre dans le domaine du football, les projets d'infrastructures modernes et de porter la coopération future à un nouveau niveau, le président de la Confédération asiatique de football (AFC) Cheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa et sa délégation influente ont tenu une réunion officielle à Tachkent.

Lors de cet échange qui s'est déroulé au Centre national de football, le président de l'UFA Bahodir Qurbonov, le ministre des Sports Adham Ikramov, le premier vice-président de l'UFA Ravshan Irmatov ainsi que des représentants de la direction de l'AFC étaient présents.

Attention de l'État et succès historiques dans le football

Au cours de la réunion, il a été souligné que les relations entre l'Ouzbékistan et l'organisation continentale de football ont atteint un nouveau niveau ces dernières années :

  • Soutien au niveau de la politique d'État : Il a été noté que les décisions et initiatives historiques prises par le chef de notre État pour développer le football sont le facteur principal de la popularisation réelle du sport roi dans notre pays et de la mise aux normes internationales des infrastructures ;

  • Qualification pour le Mondial et fête nationale : Le football en Ouzbékistan est devenu un mouvement national, et la qualification de notre équipe nationale pour la Coupe du Monde a été reconnue comme une fête historique inoubliable et une source de fierté pour tout notre peuple.

« L'Ouzbékistan est le partenaire le plus fiable et le plus proche de l'AFC »

Le chef de l'AFC, Cheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, a hautement apprécié les infrastructures sportives et le potentiel organisationnel de notre pays :

  • Compétitions de haut niveau : Le leader du football continental a souligné que l'Ouzbékistan s'est révélé être un hôte fiable en organisant parfaitement des championnats d'Asie prestigieux pour les jeunes et les femmes ces dernières années ;

  • Accueil de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA : Le président de l'AFC a exprimé sa pleine confiance dans le fait que la Coupe du Monde U-20 de la FIFA , qui sera co-organisée l'année prochaine sur les terrains de l'Ouzbékistan et de l'Azerbaïdjan, sera également organisée selon les normes internationales les plus élevées ;

  • Projets futurs : Les parties ont convenu de soutenir le football des enfants et des jeunes, d'améliorer les qualifications des spécialistes locaux et de mettre en œuvre de nouveaux projets stratégiques conjoints.

Cette réunion a prouvé une fois de plus que l'Ouzbékistan devient l'un des centres influents non seulement sur le continent, mais aussi sur la carte mondiale du football.

Confédération Asiatique de FootballCheikh Salman bin Ibrahim Al KhalifaCoupe du Monde U-20 de la FIFAOrganisation Continentale de FootballOuzbékistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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