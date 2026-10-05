Révolution dans le football asiatique : la Ligue des Nations remplacera les éliminatoires de la Coupe du Monde et de la Coupe d'Asie

Un changement historique est attendu dans le système des compétitions internationales pour les équipes nationales du continent asiatique dans les années à venir. Selon le prestigieux média ESPN la Confédération asiatique de football (AFC) prévoit d'introduire officiellement à partir de 2030 un nouveau tournoi qui aura un impact direct sur les phases de qualification traditionnelles de la Coupe du Monde et de la Coupe d'Asie : la Ligue des Nations de l'AFC.

Ce projet, proposé pour la première fois en décembre dernier, vise à réduire drastiquement les matchs amicaux sur le continent pour créer un tournoi hautement compétitif et stratégique. La compétition aura lieu tous les deux ans et les équipes seront divisées en trois divisions (niveaux) :

Niveau 1 (élite) : 18 équipes ;

Niveau 2 : 18 équipes ;

Niveau 3 : 11 équipes.

Un système de promotion et de relégation entre les divisions sera également mis en place. Les huit meilleures équipes du niveau supérieur s'affronteront lors de play-offs pour le trophée de la Ligue des Nations.

Comment les places pour la Coupe du Monde seront-elles réparties ?

Les premiers matchs de la Ligue des Nations liés au Mondial sont prévus pour 2032/2033 . Grâce à cette compétition, les places pour la Coupe du Monde seront attribuées selon le format suivant :

Quotas directs : Les équipes classées de la 1ère à la 6ème place au premier niveau (élite) obtiendront une qualification directe pour la Coupe du Monde ;

Opportunité de play-offs : Les équipes nationales classées de la 7ème à la 10ème place s'affronteront dans des play-offs pour les 2 places restantes allouées au continent ;

Barrages intercontinentaux : L'équipe classée troisième des play-offs se qualifiera pour les matchs de barrage intercontinentaux.

La Coupe d'Asie pourrait être reportée à 2032 : début en 2030

La première compétition sous ce nouveau format débutera en 2030 en lien direct avec la Coupe d'Asie :

Chemin vers le championnat continental : Dans ce tournoi, les 18 équipes du niveau 1 ainsi que les six meilleures équipes du niveau 2 se qualifieront directement pour la phase finale de la Coupe d'Asie ;

Changement de calendrier : Afin d'adapter ce nouveau système et le mécanisme de qualification, il est proposé de reporter la prochaine Coupe d'Asie de 2031 à 2032.

Tournoi pilote en 2028 : comment les équipes seront-elles sélectionnées ?

Avant de passer complètement au nouveau système, l'AFC prévoit d'organiser un tournoi pilote en 2028/2029 pour tester tous les mécanismes en conditions réelles.

Les résultats et les points au classement obtenus lors de ce tournoi test serviront de critère principal pour répartir les équipes par niveau (première, deuxième et troisième ligues) lors de la première Ligue des Nations de l'AFC qui débutera officiellement en 2030. Cette réforme créera un environnement totalement nouveau et exigeant pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan et les autres leaders de la région pour se qualifier aux tournois internationaux.