La Confédération asiatique de football (AFC) a dévoilé les noms des meilleurs joueurs de l'année. La répartition des prix a mis en lumière les représentants de la Corée du Sud et de l'Iran : Lee Kang-in a été élu meilleur joueur asiatique évoluant à l'étranger pour la deuxième année consécutive, tandis qu'Alireza Beiranvand a remporté l'une des distinctions individuelles les plus prestigieuses du continent, signant une performance historique pour les gardiens de but.

Lee Kang-in sacré meilleur joueur pour la deuxième année consécutive

Membre de l'équipe nationale de Corée du Sud, Lee Kang-in, âgé de 25 ans, a conservé son titre de meilleur joueur asiatique évoluant à l'étranger. Il s'agit de la deuxième fois consécutive qu'il remporte ce prix dans cette catégorie.

Le talentueux milieu de terrain est devenu l'un des joueurs les plus en vue du football européen ces dernières années. En juillet, il a quitté le club parisien du PSG pour rejoindre l'équipe espagnole de l'Atlético de Madrid.

Alireza Beiranvand élu joueur de l'année en Asie

Le gardien iranien de 34 ans, Alireza Beiranvand, a été sacré joueur de l'année en Asie. Représentant du club Tractor, il est entré dans l'histoire du football en devenant le premier gardien à remporter ce trophée.

Ce résultat marque l'une des plus hautes reconnaissances individuelles du football continental pour un gardien. La victoire de Beiranvand est considérée comme un événement historique, revêtant une importance particulière non seulement pour le football iranien, mais aussi pour tous les gardiens asiatiques.

Selon vous, dans quelle mesure les choix de la Confédération asiatique de football cette année sont-ils justes, et les joueurs ouzbeks ont-ils une chance de remporter ces nominations l'année prochaine ? Laissez vos avis dans les commentaires !