La Confédération asiatique de football (AFC) entreprend une réforme historique prévoyant des changements majeurs dans le calendrier du football continental et le système des éliminatoires. Asean Football selon les informations fournies, l'organisation prévoit de lancer officiellement une nouvelle compétition à partir de 2030 : la Ligue des Nations de l'AFCest en cours de planification.

Cette compétition ne sera pas seulement une coupe indépendante, mais servira de tournoi principal entièrement intégré au système de qualification officiel pour la Coupe du Monde 2034. En conséquence, les matchs amicaux ennuyeux seront remplacés par des confrontations stratégiques sérieuses.

47 équipes et 3 divisions : quel sera le format du tournoi ?

Selon le nouveau projet proposé, les 47 équipes nationales membres de l'AFC seront réparties en trois ligues (divisions) en fonction de leur classement et de leur potentiel :

Division supérieure (élite) : Les 18 meilleures équipes nationales du continent ;

Autres divisions : Toutes les autres équipes seront réparties entre les 2e et 3e divisions ;

Promotion et relégation : Le tournoi appliquera un système classique de rotation avec promotion et relégation entre les divisions.

Comment les places pour la Coupe du Monde 2034 seront-elles réparties ?

La phase de la Ligue des Nations liée aux éliminatoires de la Coupe du Monde deviendra le moyen principal et le plus accessible pour les équipes nationales du continent d'atteindre le Mondial :

6 quotas directs : À l'issue des matchs de la division supérieure, les équipes classées de la 1ère à la 6ème place obtiendront une qualification directe pour la Coupe du Monde 2034 ;

Possibilité de barrages : Les 4 équipes classées de la 7ème à la 10ème place dans la division élite s'affronteront dans des barrages pour les 2 places directes supplémentaires allouées à l'Asie ;

Lutte intercontinentale : L'équipe classée juste après les vainqueurs des barrages obtiendra le droit de participer au tournoi de qualification intercontinental.

Une opportunité supplémentaire et avantageuse pour l'Ouzbékistan

Ayant décroché pour la première fois de son histoire une qualification pour la Coupe du Monde 2026, l'équipe nationale d'Ouzbékistan maintient constamment sa position et son classement dans le football asiatique.

Selon les experts, nos représentants occuperont une place permanente dans la division la plus élevée du nouveau système. Cela donne à l'Ouzbékistan un avantage stratégique immense pour se mesurer régulièrement aux grands du continent, gagner en expérience et, surtout, résoudre la question de la qualification pour la Coupe du Monde 2034 directement via la Ligue des Nations, sans les difficultés des éliminatoires traditionnelles par étapes.