L’entraîneur principal de « Paxtakor » en Ligue des champions élite de l’AFC est connu : détails

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L’entraîneur principal de « Paxtakor » en Ligue des champions élite de l’AFC est connu : détails

Le club de Tachkent « Paxtakor » a clarifié une importante question organisationnelle avant sa participation à la Ligue des champions élite de l’AFC. Conformément aux exigences de l’AFC, Emilian Karas a été enregistré comme entraîneur principal officiel de l’équipe pour le tournoi continental.

Le service de presse du club de la capitale a diffusé une information officielle à ce sujet.

Licence et exigences de l’AFC : quelle est la raison principale de ce changement ?

Les exigences en matière de licence d’entraîneur fixées par la Confédération asiatique de football (AFC) pour sa compétition interclubs la plus prestigieuse sont très strictes. C’est pourquoi « Paxtakor » a été contraint de désigner comme entraîneur principal un spécialiste possédant la catégorie de licence requise pour cette compétition.

Dans son communiqué, le club précise :

« En raison des exigences imposées par l’AFC pour ses compétitions interclubs, Emilian Karas, qui possède la licence requise, participera aux événements officiels en tant qu’entraîneur principal de la Ligue des champions élite de l’AFC.

Il figurera comme entraîneur principal de « Paxtakor » sur les feuilles de match, lors des conférences de presse ainsi que dans les autres événements officiels, en présentiel ou à distance » , indique le communiqué du club.

Un départ important sur la scène internationale

Emilian Karas est considéré comme un technicien ayant acquis une solide expérience sur la scène internationale au cours de sa carrière. Cette nomination et cette décision permettent à « Paxtakor » de se concentrer pleinement sur ses confrontations avec les meilleurs clubs du continent, tout en respectant l’ensemble des exigences du règlement de l’AFC.

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PakhtakorEmilian KarasConfédération asiatique de footballTachkent
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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