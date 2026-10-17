Espanyol — Atl. Madrid : compositions et direct commenté

79 Carton jaune pour Rodrigo Mendoza (Atlético Madrid).

76 Le ballon est sorti, un corner est accordé. L'Atlético de Madrid a l'occasion de créer le danger devant le but adverse.

73 Manolo González décide d'apporter du sang neuf, Alex Calatrava (Espanyol) remplace Expósito.

73 Un changement est effectué. Javier Hernández quitte le terrain pour se reposer, remplacé par Gabriel Moscardo (Espanyol).

73 Le nombre de supporters présents au match d'aujourd'hui est de 30 882.

72 L'Atlético Madrid enchaîne de belles passes pour se créer de nouvelles occasions d'attaquer.

71 L'Atlético de Madrid va tirer un corner.

68 Alex Baena (Atlético de Madrid) a tenté de convaincre l'arbitre de changer d'avis et a écopé d'un carton jaune pour contestation.

67 Cristian Gabriel Romero quitte le terrain, remplacé par Rodrigo Mendoza (Atlético de Madrid).

66 Cristian Gabriel Romero (Atlético Madrid) écope d'un carton jaune pour une faute. Il semble mécontent de la décision, mais Alejandro Hernandez ignore les protestations.

64 C'est terminé pour Vanja Drkušić, remplacé par Unai Núñez (Espanyol) pour apporter du sang neuf.

62 L'Atlético de Madrid a l'occasion de marquer sur corner.

62 Diego Simeone décide de faire un changement. Alex Baena (Atlético Madrid) entre en jeu à la place de Kang-In Lee.

62 Marcos Llorente (Atlético Madrid) se met en position de tir ! Quelle frappe puissante de loin ! Mais sa superbe tentative s'écrasera sur la barre transversale. Un peu plus de précision aurait suffi, monsieur.

58 L'Atlético de Madrid semble retrouver son jeu et contrôle le ballon. Ils attendent le bon moment pour se créer de nouvelles occasions d'attaque.

57 Le ballon est sorti, corner. L'Espanyol peut poursuivre ses offensives.

55 Diego Simeone décide de remplacer Pablo Barrios, entré en jeu de Marcos Llorente (Atlético Madrid).

54 L'Espanyol contrôle le ballon et multiplie les passes précises. Ils attendent le bon moment pour percer la défense adverse et lancer un contre rapide.

52 Alejandro Grimaldo (Atlético Madrid) essaie de trouver la tête de ses coéquipiers sur ce corner.

49 Roberto Fernández (Espanyol) a tenté d'éliminer son adversaire, mais il a perdu le ballon.

47 À la suite d'un corner tiré par Expósito (Espanyol), l'un des défenseurs a dégagé le ballon hors de la surface de réparation.

47 L'Espanyol contrôle actuellement le ballon grâce à des passes précises et dicte le rythme du match.

46 Changement à la mi-temps. Alejandro Grimaldo remplace Dani Martínez (Atlético Madrid).

46 Un changement a été effectué à la mi-temps. Diego Simeone a décidé de faire un remplacement. Julián Álvarez entre en jeu à la place d'Ademola Lookman (Atlético de Madrid).

46 L'arbitre siffle, la seconde période commence.

45 L'arbitre assistant a pris la bonne décision, et l'Atlético de Madrid va obtenir un corner.

45+1 Alejandro Hernández siffle la fin de la première mi-temps.

44 C'était tout simplement magnifique ! Leandro Cabrera (Espanyol) a tenté sa chance d'une frappe puissante de loin, mais le ballon a touché la barre transversale ! Voilà un exemple parfait de malchance.

43 Aujourd'hui, l'arbitre Alejandro Hernández a décidé à juste titre d'avertir Kang-in Lee (Atlético Madrid) pour un tacle dur.

43 L'Atlético de Madrid joue le corner à deux.

39 Omar El Hilali (Espanyol) n'a pas pu trouver un coéquipier dans la surface, son centre a été contré. Le ballon est sorti. L'Espanyol va effectuer une touche.

38 L'Atlético Madrid contrôle le rythme du match grâce à des passes courtes précises.

37 Le ballon est sorti des limites du terrain. L'Atlético de Madrid a une occasion de marquer sur corner.

35 Dani Martínez (Atlético Madrid) élimine un défenseur et tente sa chance de loin, mais c'est un mauvais choix car sa frappe senvole largement au-dessus de la barre transversale. Le ballon sort des limites du terrain et l'Espanyol va dégager.

33 Roberto Fernández (Espanyol) a manqué une immense occasion ! Il a repris de la tête un superbe centre venu des ailes, mais sa puissante tentative est passée juste à côté du poteau droit. Le ballon sort, et le gardien de l'Atlético de Madrid va dégager.

33 Corner rapidement joué par l'Espanyol.

31 Les joueurs de l'Espanyol se font des passes précises, mais l'attaque n'a pas duré longtemps car un adversaire a intercepté le ballon. L'arbitre de touche accorde une touche en faveur de l'Espanyol.

30 Kang-In Lee (Atlético Madrid) tire le corner, mais envoie le ballon dans un paquet de défenseurs et l'un d'eux le dégage bien. Le ballon sort des limites du terrain et l'Espanyol va relancer par un 6 mètres.

30 Le corner a été tiré, mais l'Atlético Madrid n'a pas su en profiter, le défenseur a dégagé le ballon. L'Atlético Madrid obtient un nouveau corner.

28 Roberto Fernández (Espanyol) a commis un geste dangereux. Alejandro Hernández a sifflé une faute.

27 Les joueurs de l'Atlético de Madrid contrôlent le ballon et se font de courtes passes. Ils attendent que des espaces s'ouvrent en défense.

26 Dani Martínez (Atlético Madrid) a tenté un raid solitaire, mais un adversaire l'a stoppé, empêchant toute action dangereuse.

26 L'Atlético de Madrid montre un superbe jeu d'équipe, contrôlant le ballon avec de nombreuses passes courtes. S'ils veulent trouver une brèche en défense et marquer, la patience est le facteur clé.

25 Les joueurs de l'Espanyol se font des passes courtes.

23 L'Atlético de Madrid a joué le corner à deux. Le ballon a été transmis à un coéquipier proche.

22 L'Atlético de Madrid n'a pas su profiter du corner, les défenseurs ont dégagé le ballon loin.

22 Match : Espanyol - Atl. Madrid. Score : 0-0. Commentaire : Morten Hjulmand (Atl. Madrid) écope d'un carton jaune.

16 L'Atlético Madrid enchaîne de belles passes pour créer de nouvelles opportunités offensives.

14 L'Atlético de Madrid semble trouver son jeu et contrôle le ballon. Ils attendent le bon moment pour créer de nouvelles opportunités offensives.

13 Javier Hernández (Espanyol) envoie un long coup franc aérien, mais le ballon sort des limites du terrain. Le ballon a quitté le terrain et le gardien de l'Atlético de Madrid va dégager.

10 L'Atlético Madrid contrôle le ballon, fait tourner et attend le bon moment pour attaquer.

8 Dávid Hancko (Atlético Madrid) et Marc Pubill s'affrontent à nouveau, cherchant à créer de l'espace pour un coéquipier démarqué.

6 Jonathan David (Atlético de Madrid) a bien repris un service de Giuliano Simeone, mais sa frappe est passée juste à côté du poteau droit.

6 Les joueurs de l'Atlético Madrid multiplient les passes courtes pour percer la défense adverse et lancer un contre rapide.

2 Occasion dangereuse ! Kang-in Lee (Atlético de Madrid) reçoit le ballon dans un espace libre, sa frappe depuis l'intérieur de la surface frôle le poteau gauche. Le ballon sort des limites du terrain et un renvoi aux 5,50 mètres est accordé à l'Espanyol.

2 L'Atlético de Madrid montre un excellent contrôle au milieu de terrain avec des passes précises.

1 La première mi-temps de ce match est sur le point de commencer.

17:01 Les joueurs sont entrés sur le terrain et le match est sur le point de commencer. L'Espanyol va donner le coup d'envoi.

17:00 Le match d'aujourd'hui sera arbitré par Alejandro Hernández.

17:00 Les compositions de départ des deux équipes sont connues, vous pouvez dès à présent les consulter.