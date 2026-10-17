Drame à la 90e minute : l'Atlético bat l'Espanyol à Barcelone

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Drame à la 90e minute : l'Atlético bat l'Espanyol à Barcelone

Dans le cadre de la 9e journée de la Liga espagnole, le club de l'Atlético s'est déplacé à Barcelone pour affronter l'Espanyol et a remporté une victoire dramatique sur le score de 1-0.

Tout au long de la rencontre, les hôtes ont tenté de profiter de l'avantage du terrain pour multiplier les offensives. Cependant, les Madrilènes ont défendu avec assurance, préservant la cage inviolée de Jan Oblak avant de punir leur adversaire dans les derniers instants.

Dénouement à la 90e minute : passe d'Alvarez et frappe précise de Baena

Le sort du match s'est joué dans les dernières secondes :

  • La pression des hôtes : L'Espanyol a tenté de prendre l'initiative tout au long du match en créant plusieurs occasions dangereuses, mais la défense des « Colchoneros » n'a commis aucune erreur ;

  • La combinaison décisive : À la 90e minute, une contre-attaque rapide de l'Atlético a abouti à un but : après une passe précise de l'attaquant argentin Julián Álvarez, Álex Baena a envoyé le ballon au fond des filets, offrant trois points précieux aux Madrilènes.

Feuille de match :

Liga. 9e journée

Espanyol — Atlético 0:1

But: Baena (90).

  • Espanyol : Fortuño, Drkušić, El-Hilali, Ridel, Hinojo, Cabrera, Esposito, Hernández, Lozano, Zaragoza, Roberto Fernández.

  • Atlético : Oblak, Pubill, Romero, Gancsko, Martínez, G. Simeone, Lookman, Hjulmand, Barrios, David, Lee Kang-in.

L'équipe madrilène a fait preuve de caractère lors de ce déplacement difficile et poursuit sa course derrière les leaders du championnat.

Atlético de MadridEspanyolLa LigaÁlex BaenaFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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