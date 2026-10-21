Real Madrid — RB Leipzig : compositions et direct commenté

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Real Madrid — RB Leipzig : compositions et direct commenté

Le match de Ligue des champions entre le Real Madrid et le RB Leipzig débutera le 22 octobre à 00h00 (heure de Tachkent).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour en direct.

Composition de départ du Real Madrid : 1. Courtois T., 8. Valverde F. (capitaine), 4. Huijsen D., 22. Rüdiger A., 18. Carreras A., 6. Camavinga E., 20. Silva B., 15. Güler A., 5. Bellingham J., 7. Vinícius Júnior, 10. Mbappé K.

Remplaçants du Real Madrid : 12. Alexander-Arnold T., 17. Cucurella M., 21. Díaz B., 25. Diomande I., 24. Dumfries D., 3. Éder Militão, 9. Endrick, 19. Espi K., 16. Konaté I., 13. Lunin A., 27. Pitarch T., 14. Tchouaméni A.

Entraîneur du Real Madrid : Mourinho J.

Composition de départ du RB Leipzig : 26. Vandevoordt M., 17. Baku R., 4. Orbán W., 23. Lukeba C., 22. Raum D. (capitaine), 21. El-Aynaoui N., 13. Seiwald N., 10. Gruda B., 28. Nkunku C., 7. Nusa A., 40. Rômulo Cardoso.

Remplaçants du RB Leipzig : 11. Bakayoko J., 6. Banzuzi E., 14. Baumgartner C., 3. Estève M., 35. Finkgräfe M., 27. Gomis T., 39. Henrichs B., 16. Klostermann L., 2. Koné A., 30. Maksimović A., 1. Nyland Ø., 20. Reitz R.

Entraîneur du RB Leipzig : Demichelis M.

En direct EN DIRECT
38
Álvaro Carreras (Real Madrid) commet une faute sur son adversaire. Du moins, c'est ce que signale l'arbitre István Kovács.
37
David Raum (RB Leipzig) envoie le coup franc dans la boîte, mais la défense dégage.
36
Federico Valverde (Real Madrid) commet une faute sur son adversaire et Istvan Kovacs arrête le jeu. Coup franc pour le RB Leipzig.
33
Romulo Cardoso (RB Leipzig) a sauté sous la pression adverse et a repris le centre de la tête, mais sa tentative, trop faible, est allée directement dans les gants de Thibaut Courtois, qui s'en est emparé tranquillement.
32
Antonio Nusa (RB Leipzig) se retrouve seul dans la surface et frappe, mais sa tentative est superbement contrée par un défenseur.
31
Maarten Vandevoordt sort de sa ligne pour capter le corner tiré par Arda Güler (Real Madrid).
29
Le gardien réalise un arrêt splendide sur une frappe de Vinicius Junior (Real Madrid), qui se dirigeait tout droit vers le coin droit.
29
Le RB Leipzig a eu l'occasion de marquer sur corner, mais le défenseur a dégagé le ballon.
28
Romulo Cardoso (RB Leipzig) reçoit la passe et décoche une frappe dangereuse vers le côté droit du but. Thibaut Courtois réalise un arrêt extraordinaire ! Le Real Madrid concède un corner. Ils amènent beaucoup de joueurs dans la surface.
26
Le jeu est interrompu car Bernardo Silva (Real Madrid) est signalé hors-jeu.
21
Arda Güler (Real Madrid) envoie un centre dangereux dans la surface pour trouver un coéquipier de la tête, mais un défenseur s'élève plus haut et écarte le danger.
20
Kylian Mbappé (Real Madrid) a raté une belle occasion, sa frappe est passée juste à côté du poteau gauche.
20
Ridle Baku (RB Leipzig) décoche une frappe puissante au milieu du but, mais le gardien repousse.
19
Kylian Mbappé (Real Madrid) est signalé hors-jeu, l'assistant lève son drapeau et l'arbitre siffle.
17
Arda Güler (Real Madrid) centre, mais le ballon ne trouve aucun de ses coéquipiers.
14
Antonio Rüdiger (Real Madrid) commet une faute pour récupérer le ballon. Istvan Kovacs a bien vu l'action et siffle.
13
Antonio Nusa (RB Leipzig) a envoyé un superbe centre dans la surface, mais un défenseur a écarté le danger.
11
Real Madrid a joué le corner à deux.
9
Arda Güler (Real Madrid) a tenté une passe en avant, mais l'un des défenseurs a contré le ballon.
8
Arda Güler (Real Madrid) adresse un superbe centre dans la surface, mais un défenseur le contre et écarte facilement le danger.
7
Ridle Baku (RB Leipzig) est signalé hors-jeu.
6
Istvan Kovacs siffle une faute de Dean Huijsen (Real Madrid) sur son adversaire.
3
Faute d'Antonio Rüdiger (Real Madrid). L'arbitre siffle et signale l'infraction.
1
La première mi-temps vient de commencer.
00:01
Les joueurs sont sur la pelouse et c'est le RB Leipzig qui donne le coup d'envoi.
00:00
Présentons l'arbitre du match d'aujourd'hui, il s'agit d'Istvan Kovacs.
00:00
Les compositions de départ des deux équipes sont déjà connues et vous pouvez les consulter dans les détails du match.
00:00
Bienvenue pour suivre le direct textuel minute par minute de la rencontre d'aujourd'hui. Vous pouvez suivre tous les faits marquants sur le terrain par écrit. Bon match.
Real MadridRB LeipzigLigue des championsFootballDirect
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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