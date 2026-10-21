Real Madrid — RB Leipzig : compositions et direct commenté

Le match de Ligue des champions entre le Real Madrid et le RB Leipzig débutera le 22 octobre à 00h00 (heure de Tachkent).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour en direct.

Composition de départ du Real Madrid : 1. Courtois T., 8. Valverde F. (capitaine), 4. Huijsen D., 22. Rüdiger A., 18. Carreras A., 6. Camavinga E., 20. Silva B., 15. Güler A., 5. Bellingham J., 7. Vinícius Júnior, 10. Mbappé K.

Remplaçants du Real Madrid : 12. Alexander-Arnold T., 17. Cucurella M., 21. Díaz B., 25. Diomande I., 24. Dumfries D., 3. Éder Militão, 9. Endrick, 19. Espi K., 16. Konaté I., 13. Lunin A., 27. Pitarch T., 14. Tchouaméni A.

Entraîneur du Real Madrid : Mourinho J.

Composition de départ du RB Leipzig : 26. Vandevoordt M., 17. Baku R., 4. Orbán W., 23. Lukeba C., 22. Raum D. (capitaine), 21. El-Aynaoui N., 13. Seiwald N., 10. Gruda B., 28. Nkunku C., 7. Nusa A., 40. Rômulo Cardoso.

Remplaçants du RB Leipzig : 11. Bakayoko J., 6. Banzuzi E., 14. Baumgartner C., 3. Estève M., 35. Finkgräfe M., 27. Gomis T., 39. Henrichs B., 16. Klostermann L., 2. Koné A., 30. Maksimović A., 1. Nyland Ø., 20. Reitz R.

Entraîneur du RB Leipzig : Demichelis M.