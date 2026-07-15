L'équipe d'Abramov réussit son retour : le Dinamo bat le Shurtan

Photo : FK Dinamo

Avant la seconde partie de la Superligue, le Dinamo Samarcande poursuit sa préparation avec une victoire. Les joueurs de Vadim Abramov ont battu le Shurtan 2-1 lors d'un match amical.

Le Shurtan ouvre le score

Le match amical disputé à Samarcande a offert un scénario intéressant. Le club de Shurtan (Guzar) a ouvert le score à la 13e minute grâce à un but de Tursunkulov.

En première mi-temps, le Dinamo a tenté de percer la défense adverse, mais le score est resté inchangé jusqu'à la pause.

Le Dinamo renverse le match en seconde période

Après la pause, l'équipe de Vadim Abramov a montré plus d'activité. À la 47e minute, Azizbek Amonov a égalisé.

Vers la fin de la rencontre, le Dinamo a inscrit le but de la victoire. À la 87e minute, Behruzbek Obloqulov a offert aux Samarcandais une victoire renversante de 2-1.

Match Score Dinamo — Shurtan 2:1

Buts: Azizbek Amonov 47, Behruzbek Obloqulov 87 — Tursunkulov 13.

Abramov teste plusieurs joueurs

Lors de ce match, le staff technique du Dinamo s'est concentré non seulement sur le résultat, mais aussi sur l'évaluation des capacités de l'effectif.

Selon les informations, plusieurs joueurs, y compris des joueurs à l'essai, ont été alignés durant la rencontre.

Les matchs amicaux sont importants pour cet aspect : les entraîneurs testent quel joueur est efficace à quel poste, quel joueur est en forme et quelles sont les options sur le banc avant les matchs officiels.

Un signal important avant la Superligue

Pour le Dinamo, cette victoire ne rapporte pas trois points officiels. Cependant, elle est importante sur le plan psychologique.

Être mené au score en première mi-temps et renverser le match en seconde montre le caractère de l'équipe. Surtout avant la seconde partie de la Superligue, un tel retour donne une confiance supplémentaire aux joueurs.

En termes simples, même s'il s'agit d'un match amical, le but de la victoire à la 87e minute améliore considérablement l'ambiance dans le vestiaire.

Que doit améliorer le Dinamo ?

Bien que le résultat soit positif, il y a des points à analyser pour le staff technique.

Tout d'abord, le but encaissé en début de match. Dans les matchs officiels, de telles erreurs précoces peuvent coûter cher à l'équipe.

D'un autre côté, l'efficacité offensive et l'activité en seconde période sont de bons signes pour le Dinamo.

Aspect positif Point à améliorer Le retour en seconde période la concentration en début de match Les buts d'Amonov et Obloqulov les erreurs défensives précoces Tester les joueurs à l'essai trouver la stabilité de l'effectif

La préparation se poursuit avant la seconde partie

Le Dinamo poursuit sa préparation pour la seconde partie de la Superligue. Les matchs officiels à venir seront cruciaux pour les Samarcandais, chaque match amical fournit donc des informations précieuses au staff technique.

La victoire 2-1 contre le Shurtan a montré que l'équipe est capable de se sortir de situations difficiles.

La question principale est désormais : le Dinamo pourra-t-il maintenir cet esprit de retour affiché en match amical lors de la seconde partie de la Superligue ?