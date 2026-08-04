Ismoilov après le 0-0 : « Un effectif solide ne garantit pas la victoire »

Le leader de la Super League Neftchi perd deux points à Samarcande Le club de Ferghana a fait match nul 0-0 contre le Dinamo lors du match phare de la 15e journée, mais son entraîneur Islombek Ismoilov n’a pas expliqué le résultat uniquement par les erreurs des attaquants.

Selon lui, disposer d’un effectif solide ne signifie pas battre automatiquement n’importe quel adversaire. Il a particulièrement salué les jeunes joueurs du Dinamo, citant même l’exemple de l’Espagne, championne du monde, incapable de vaincre le Cap-Vert.

Des occasions, mais pas de but

Lors du match de la 15e journée disputé à Samarcande, les deux équipes ont créé des occasions. Cependant, aucune attaque n’a abouti et le score officiel est resté de 0-0.

Après la rencontre, Islombek Ismoilov a déclaré qu’il n’était pas mécontent du rythme général du match, mais que le principal défaut résidait dans la finition.

« Tout le monde sait que les deux équipes proposent un football offensif. Il y a eu suffisamment d’attaques et d’occasions des deux côtés, mais il a manqué des buts. Nous allons analyser nos erreurs. »

Ce nul n’est pas un simple point pour Neftchi cette saison. Une victoire est attendue à chaque match du leader. Ainsi, la création d’occasions est un indicateur positif, mais leur manque d’efficacité restera le principal axe d’analyse du staff.

« Un effectif solide ne signifie pas qu’on battra n’importe quel adversaire »

En conférence de presse, Ismoilov a été interrogé sur le fait que l’effectif réputé et expérimenté de Neftchi n’avait pas obtenu le résultat attendu cette fois.

L’entraîneur a souligné qu’il n’était pas pertinent de comparer les équipes uniquement sur la base du nom des joueurs ou de la valeur de l’effectif.

« Avoir un effectif solide ne signifie pas que vous pouvez battre n’importe quel adversaire. »

Cette réflexion résume aussi la rencontre de Samarcande. Neftchi pouvait sembler supérieur en expérience et en talent individuel, mais le Dinamo a joué avec discipline et ne lui a pas permis de développer son football habituel.

Un effectif solide augmente les chances qu’un joueur prenne la bonne décision dans une situation donnée. Mais la victoire exige aussi un effort collectif, une adaptation à la résistance adverse et la capacité à convertir les occasions créées.

Ismoilov a salué les jeunes du Dinamo

L’entraîneur de Neftchi a clairement indiqué qu’il ne considérait pas l’effectif de l’équipe de Samarcande comme faible. Il a notamment évoqué, en plus de l’expérimenté Bahodir Nasimov, plusieurs jeunes joueurs offensifs du Dinamo.

L’entraîneur a cité les joueurs suivants :

Firdavs Abdurahmonov ;

Oybek O‘rmonjonov ;

Behruzbek Obloqulov ;

Anvarjon Hojimirzayev.

Selon Ismoilov, les trois premiers sont peut-être encore peu connus du grand public, mais ils figurent parmi les joueurs les plus talentueux d’Ouzbékistan dans leur catégorie d’âge.

Anvarjon Hojimirzayev, lui, a été présenté par l’entraîneur comme un joueur qui traverse l’une des meilleures périodes de sa carrière.

« Ces garçons sont encore peu connus, mais les jeunes du Dinamo sont, à cet âge, en Ouzbékistanparmi les meilleurs. »

Cette reconnaissance montre qu’il serait incorrect d’expliquer le 0-0 uniquement par la malchance de Neftchi. Ismoilov a admis que l’adversaire avait également produit un football de qualité et obtenu plusieurs occasions de but.

Pourquoi l’exemple de l’Espagne et du Cap-Vert a-t-il été cité ?

Pour expliquer son point de vue, Ismoilov a cité l’un des résultats les plus inattendus de la Coupe du monde 2026.

L’Espagne est entrée sur le terrain comme grande favorite face au Cap-Vert lors d’un match de groupe, mais la rencontre s’est terminée sur un score de 0-0. La FIFA a également souligné la défense organisée du Cap-Vert et la prestation de son gardien Vozinha.

« On peut le constater avec l’Espagne, qui n’a pas réussi à battre le Cap-Vert à la Coupe du monde. »

L’idée centrale de la comparaison de l’entraîneur est que la supériorité sur le papier ne détermine pas à l’avance le score d’un match.

Match Favori Résultat Espagne — Cap-Vert Espagne 0-0 Dinamo — Neftchi Neftchi 0-0

Bien sûr, il est impossible de comparer directement un match entre sélections nationales et une rencontre de clubs. Mais, dans les deux cas, l’équipe la plus réputée n’a pas su transformer sa possession et sa domination territoriale en buts, ce qui illustre l’exemple cité par l’entraîneur.

La pression invisible de jouer en leader

Un autre point important soulevé par Ismoilov concerne la pression supplémentaire exercée sur une équipe qui occupe le haut du classement.

« Il est difficile de jouer comme un champion et de rester en tête du classement. »

Lorsqu’un leader entre sur le terrain, son adversaire ne l’aborde pas comme un match ordinaire. Les joueurs dépensent davantage d’énergie, défendent avec plus d’attention et considèrent prendre des points au favori comme un résultat particulier.

Neftchi doit, à chaque match :

prendre l’initiative ;

percer les défenses regroupées ;

contrôler les contres adverses ;

obtenir un résultat digne d’un prétendant au titre

dans une situation où tout cela est exigé.

Cette pression augmente surtout lorsque le score reste vierge longtemps. L’équipe peut commencer à se précipiter, manquer de précision dans ses passes et les attaquants tenter de frapper plus vite plutôt que de choisir la meilleure solution.

Le Dinamo n’avait rien à perdre

Ismoilov a également évoqué l’état psychologique de l’adversaire. Selon lui, le Dinamo est entré sur le terrain face au leader sans subir une grande pression.

« Aujourd’hui, le Dinamo n’avait rien à perdre et n’a pas mal joué. Il a également eu de nombreuses occasions de but. »

Pour les Samarcandais, l’objectif principal était de montrer leurs qualités et de résister dignement à un prétendant au titre. Une victoire aurait été un grand résultat, tandis qu’un nul aurait constitué un bilan positif. Une défaite face au favori n’aurait pas été surprenante.

La situation de Neftchi était totalement différente : seule la victoire était attendue. La pression d’une même situation a donc affecté les deux équipes de manière différente.

La principale leçon après le match nul

En conférence de presse, Islombek Ismoilov n’a pas vivement critiqué ses joueurs. Il a reconnu la force de l’adversaire et souligné que les occasions créées démontraient la qualité du jeu de son équipe.

Cependant, Neftchi doit clairement résoudre plusieurs problèmes :

Mieux conclure les attaques. Ne pas perdre patience lorsque le but se fait attendre. Ne pas sous-estimer les jeunes joueurs, encore peu connus, de l’adversaire. Conserver son plan de jeu malgré la pression liée à la place de leader. Améliorer l’efficacité plutôt que le simple nombre d’occasions.

Le 0-0 de Samarcande ne signifie pas que Neftchi est faible. Mais ce résultat a une nouvelle fois montré qu’aucun match de Super League n’est joué d’avance.

Si le club de Ferghana veut continuer à lutter pour le titre, il devra convertir en buts une ou deux occasions lors de déplacements aussi difficiles. Car en fin de saison, le champion sera déterminé non seulement par les larges victoires, mais aussi par les points perdus lors des journées sans but.

Selon vous, qu’a-t-il le plus manqué à Neftchi à Samarcande : la précision, la patience ou de nouvelles idées en attaque ? Donnez votre avis en commentaire et partagez l’article avec les amateurs de sport sur Telegram ou d’autres réseaux sociaux !