Venezia — Napoli : compositions et direct commenté

38 Ridgeciano Haps (Venise) adresse un superbe centre dans la surface, mais la défense adverse parvient à écarter le danger.

36 Matias Moreno (Venise) fait des signes de douleur et demande l'intervention des médecins. La gravité de sa blessure est encore inconnue.

36 Sam Beukema (Napoli) a tenté sa chance, mais sa frappe a été bien contrée par un défenseur et n'a pas inquiété le gardien.

35 Un bon dégagement du défenseur signifie que ce corner ne donne rien pour Naples.

35 Il devait marquer ! Scott McTominay (Naples) a reçu une passe courte dans la surface, mais a tardé à frapper et un défenseur a réussi à repousser le ballon. L'arbitre et son assistant signalent un corner en faveur de Naples.

32 Leonardo Spinazzola (Napoli) envoie le ballon dans la surface, mais la défense dégage.

30 Superbe intervention du défenseur qui réduit à néant le corner de Naples.

30 Amir Rrahmani (Napoli) frappe depuis la surface, mais un tacle salvateur contre le tir. Corner pour Naples.

29 Juan (Napoli) a tiré le corner, mais n'a trouvé aucun de ses coéquipiers.

29 Demi-occasion ! Stanislav Lobotka (Napoli) envoie le ballon dans la surface, mais Filip Stanković réagit bien pour écarter le danger. L'arbitre de touche indique un corner, le Napoli va le tirer.

28 Réduan Halhal (Venezia) tire le maillot d'un adversaire et Juan Luca Sacchi siffle la faute.

26 Juan (Napoli) réalise un contrôle magnifique ! Il récupère une passe précise près de la surface, mais rate sa frappe qui passe largement à côté du poteau droit. Mauvaise tentative.

25 Giovanni Di Lorenzo (Napoli) centre dans la surface, mais les défenseurs éloignent le danger.

24 Akor Adams (Venise) a manqué une belle occasion de marquer. Un superbe centre dans la surface a trouvé Akor Adams (Venise), qui a repris de la tête, mais a envoyé le ballon largement au-dessus de la barre transversale.

23 Juan (Napoli) fonce vers le but, mais le défenseur revient à temps pour récupérer le ballon.

22 Scott McTominay (Napoli) n'a pas trouvé de partenaire dans la surface, sa passe a été bloquée.

20 Le jeu est interrompu, les joueurs font une pause fraîcheur.

18 John Yeboah (Venise) rate une belle occasion, sa frappe passe juste à côté du poteau gauche.

18 Giovanni Di Lorenzo (Napoli) centre depuis le coin de la surface pour trouver son coéquipier en bonne position, mais un défenseur bloque la passe et dégage le ballon.

16 Filip Stankovic (Venise) envoie un long ballon vers l'avant, mais le ballon destiné à Antoine Hainaut est dégagé d'un tacle appuyé et l'occasion est manquée. L'arbitre de touche accorde une touche pour Naples.

14 John Yeboah (Venise) a glissé une passe rapide en profondeur pour son coéquipier qui patientait près de la ligne de hors-jeu, mais un défenseur a intercepté le ballon et a écarté le danger.

13 Billy Gilmour (Napoli) a tenté de trouver un coéquipier libre dans la surface, mais Filip Stanković est sorti de sa ligne pour écarter le danger.

11 Stanislav Lobotka (Napoli) tente une passe en profondeur, mais force trop son geste. Le ballon sort des limites du terrain et le gardien de Venezia va dégager.

9 Akor Adams (Venise) récupère le ballon après un cafouillage dans la surface, mais sa frappe vers le côté droit du but est trop molle et Alex Meret s'en empare facilement.

7 Lorenzo Lucca (Napoli) a tenté de reprendre le centre, mais sa dangereuse tête décochée près de la surface vers le poteau gauche a été superbement arrêtée par Filip Stanković.

5 Giovanni Di Lorenzo (Napoli) adresse un superbe centre dans la surface, mais le défenseur dégage le ballon.

5 Le corner est joué en retrait par Jovane (Napoli).

5 Le centre de Jovane dans la surface a été bloqué par les défenseurs. Naples obtient un corner.

4 Juan (Napoli) envoie un centre puissant depuis le corner dans la surface, mais le ballon est contré par un défenseur.

4 Leonardo Spinazzola (Napoli) envoie un centre dangereux dans la surface, mais les défenseurs contreent le ballon. Le cuir sort des limites et l'assistant accorde un corner. Napoli va l'exécuter.

2 Benoît Badiashile (Napoli) retient son adversaire pour l'empêcher d'avoir le ballon, et l'arbitre siffle une faute.

1 John Yeboah (Venise) a tenté de trouver un coéquipier libre dans la surface, mais Alex Meret est sorti de sa ligne pour écarter le danger.

1 C'est parti pour la première mi-temps.

18:00 Enfin, les joueurs entrent sur la pelouse ! Venise va donner le coup d'envoi.

18:00 L'arbitrage du match d'aujourd'hui a été confié à Juan Luca Sacchi.

18:00 Dans les détails de ce match, vous pouvez consulter les compositions des équipes avant le coup d'envoi.