La Serie A annonce le calendrier officiel des matchs pour la nouvelle saison

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La Serie A annonce le calendrier officiel des matchs pour la nouvelle saison

L'un des championnats nationaux les plus intenses et tactiques d'Europe, la Serie A italienne, se prépare à mettre fin à l'attente des fans de football. Le calendrier de la nouvelle bataille pour le Scudetto entre les géants du football italien et leurs meilleurs entraîneurs est enfin clair. Le site officiel de la Serie A a publié le calendrier détaillé de la saison 2026/2027 pour examen public.

Selon celui-ci, le coup d'envoi du nouveau championnat sera donné le 23 août de cette année. Dès la première journée, le champion national en titre, l'Inter Milan, testera le promu Monza à domicile. L'équipe énergique de Naples commencera sa campagne à l'extérieur contre Gênes.

Toutes les affiches de la 1re journée de Serie A

La liste de toutes les paires s'affrontant sur le terrain lors de la première journée se présente comme suit :

  • Atalanta — Sassuolo

  • Bologne — Lazio

  • Frosinone — Juventus

  • Gênes — Naples

  • Inter — Monza

  • Parme — Cagliari

  • Roma — Fiorentina

  • Torino — Milan

  • Udinese — Côme

  • Venise — Lecce

Chocs spectaculaires lors de la 3e journée

Les organisateurs ont préparé un vrai cadeau pour les fans dès le début du championnat. Peu après le début de la saison, plus précisément dès la 3e journée des millions de fans de football assisteront à deux chocs entre géants simultanément. Vous pouvez voir la répartition de ces matchs centraux dans le tableau intégré ci-dessous :

Phase de la saison

Affiche du match

Statut du match et lieu

Serie A, 3e journée

Inter — Naples

Choc intense entre deux prétendants au Scudetto à Milan.

Serie A, 3e journée

Juventus — Milan

Le derby classique et historique du football italien à Turin.

Ces deux grandes confrontations montreront sans doute dès les premières semaines à quel point la lutte pour la tête du classement sera acharnée cette saison.

Contexte : En regardant le nouveau calendrier de la Serie A, il n'est pas difficile de prédire que cette saison sera plus intéressante que les précédentes. Alors que l'Inter tente de conserver son titre, des clubs comme le Milan, la Juventus et Naples ont renforcé leurs effectifs et sont prêts à offrir une résistance sérieuse. En particulier, les deux super-matches de la 3e journée — Inter contre Naples et Juventus contre Milan — créeront une vraie chaleur dans le football européen fin août et début septembre. Nous attendons avec impatience cette belle fête du football sur la péninsule des Apennins.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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