Como fait sensation en Serie A : victoire contre Venezia et entrée dans le top 4

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Como fait sensation en Serie A : victoire contre Venezia et entrée dans le top 4

Dans le cadre de la 10e journée de Serie A, Como, véritable révélation de la saison, a accueilli Venezia, lanterne rouge du championnat. Dans un match intense et passionné, les locaux ont assuré une victoire cruciale sur le score minimal de 1-0.

Ce succès propulse l'équipe vers les sommets du classement et suscite un vif intérêt dans le football italien.

Un penalty décisif et l'unique but de la première mi-temps

La rencontre a débuté sous l'initiative totale des locaux, mais il n'a pas été facile de percer la défense de Venezia :

  • Penalty à la 43e minute : Juste avant la fin de la première période, les visiteurs ont commis une faute dans leur surface de réparation. Le penalty accordé par l'arbitre a été transformé par Lucas da Cunha avec sang-froid, ouvrant le score — 1-0 ;

  • Lutte acharnée et cartons jaunes : En seconde période, le jeu des deux équipes est devenu beaucoup plus tendu. L'arbitre central a dû distribuer un total de 5 cartons jaunes, mais le score n'a plus évolué.

Como en zone Ligue des Champions, Venezia au fond du gouffre

Ce succès lors de la 10e journée a eu un impact profond sur la situation des deux clubs au classement :

  • Como : Après cette victoire, l'équipe porte son total à 23 points, se hissant dans le top 4 de la Serie A — à la 4e place — et prouvant qu'elle est une sérieuse prétendante à la qualification européenne ;

  • Venezia : La série noire des visiteurs se poursuit. Avec seulement 3 points récoltés après ces rencontres, les joueurs de Venezia restent à la dernière place du classement, la 20e.

Feuille de match :

  • Serie A. 10e journée

  • Como — Venezia 1-0

  • But : Lucas da Cunha 43 (sp).

  • Avertissements : Zom 39, 62, Jesus 41, Haps 62, Helgason 78.

Compositions :

  • Como : Audero, Goldaniga, Dossena (Barba, 82), Kempf, Moreno, Da Cunha (Engelhardt, 73), Perrone (Baselli, 74), Paz (Fadera, 73), Strefezza (Verdi, 84), Cutrone, Belotti.

  • Venezia : Stankovic, Idzes, Svoboda, Altare, Haps (Sagrado, 62), Busio (Perez, 55), Zom (Basic, 62), Helgason (Raimondo, 78), Candela, Adams, Pohjanpalo (Yeboah, 55).

Serie AComoVeneziaLucas da CunhaFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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