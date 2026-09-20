Drame des penaltys à Venise : la Lazio s'impose avec autorité 2-0

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Drame des penaltys à Venise : la Lazio s'impose avec autorité 2-0

Dans le cadre de la 5e journée de Serie A, la Lazio de Rome s'est imposée sur le terrain de Venise, lanterne rouge du championnat, avec une victoire maîtrisée (2-0). Après une première période disputée, le sort du match s'est décidé après la pause : à la 51e minute, le capitaine des « Biancocelesti », Mattia Zaccagni, a ouvert le score sur penalty, avant que Tijjani Noslin ne double la mise neuf minutes plus tard.

La soirée a viré au cauchemar pour les locaux, l'attaquant Yeboah ayant manqué un penalty qui aurait pu relancer le suspense. Grâce à ce succès, les Romains atteignent 11 points et remontent au classement, tandis que Venise, avec seulement 1 point, reste englué à la dernière place.

Quels ajustements tactiques ont permis à la Lazio de prendre le contrôle en seconde période, le penalty manqué par Venise a-t-il été un coup dur psychologique, et les Romains sont-ils prêts à viser les places européennes ?

« Le penalty de Zaccagni et l'erreur de Yeboah » : Chronique du match à Venise

Les moments forts de ce choc de la 5e journée :

  • Le sang-froid de Mattia Zaccagni (51') : Le capitaine romain transforme un penalty obtenu en début de seconde période pour débloquer la situation (0-1) ;

  • Le deuxième but de Tijjani Noslin (60') : Alors que les locaux étaient sonnés, Noslin conclut une attaque rapide par un superbe but (0-2) ;

  • L'occasion manquée par Venise : Yeboah échoue sur penalty, anéantissant les espoirs de remontée de son équipe ;

  • La solidité de Mandas : Le gardien de la Lazio a préservé sa cage inviolée dans des moments clés, contribuant grandement à la victoire ;

  • Situation au classement : La Lazio grimpe à la 11e place avec 11 points, Venise reste 20e avec 1 point.

Feuille de match officielle : Venise - Lazio

Protocole officiel et compositions de la 5e journée de Serie A :

Compétition / Journée

Score final

Buteurs

Faits marquants

Serie A, 5e journée

Venise 0 : 2 Lazio

Zaccagni 51' (sp), Noslin 60'

Yeboah manque un penalty

  • Composition de Venise : Stankovic, Shingten, Moreno, Juan Jesus, Antuan, Zom, Peres, Correa (Sagrado, 76), Helgasson (Fanne, 73), Adams (Rahmani, 73), Yeboah (Fernandes, 87) ;

  • Composition de la Lazio : Mandas, Floriani (Lazzari, 77), Sutalo, Provedel, Tavares (Pedraza, 84), Frattesi, Belahyane, Tello (Gudmundsson, 77), Cancellieri, Noslin (Pinamonti, 77), Zaccagni (Isaksen, 87) ;

  • Écart au classement : Lazio — 11 points (11e place) / Venise — 1 point (20e place).

Analyse tactique : L'avis des experts sur la victoire de la Lazio

Conclusions des observateurs du football italien :

  • Dynamique au milieu de terrain : Le duo Frattesi-Belahyane a intensifié le rythme en seconde période, étouffant Venise dans sa propre surface ;

  • Intensité sur les ailes : Le pressing agressif de Zaccagni et Cancellieri a forcé la défense adverse à la faute, menant au penalty ;

  • Le manque d'expérience de Venise : Le manque de concentration dans les moments cruciaux et le penalty raté illustrent les difficultés du promu en Serie A ;

  • La constance des Romains : Ces 3 points précieux à l'extérieur donnent un élan psychologique important à la Lazio dans sa quête du top 4.

Cette victoire 2-0 à Venise prouve que la Lazio évite la crise et maintient ses ambitions élevées pour la saison.

Selon vous, la Lazio peut-elle viser la Ligue des Champions après cette victoire ? Venise peut-elle se maintenir en Serie A ? Partagez vos analyses en commentaires !

LazioVeniseMattia ZaccagniSerie AFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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