Muhiddin Mamajonov inflige un KO spectaculaire à son adversaire lors de l'IBA Nomad 16 (vidéo)

Dans la capitale Tachkent, le prestigieux tournoi de combats à mains nues, au centre de l'attention des passionnés d'arts martiaux mixtes et de sports de combat, IBA Nomad 16 se déroule avec des affrontements intenses et sans merci.

Dans le cadre de la compétition, le célèbre combattant ouzbek, qui a gagné l'affection des fans grâce à ses combats éclatants en MMA professionnel, Muhiddin Mamajonov face au représentant du Tadjikistan, Shohruz Davlatovest monté sur le ring-octogone.

Un KO décisif au deuxième round

Ce duel, prévu en 3 rounds dans la catégorie des poids moyens, a débuté dès les premières secondes par un échange de coups ouverts et intenses :

Pression et contrôle initiaux : Lors des cinq premières minutes, les combattants se sont observés avec attention, exerçant une pression avec des coups puissants ;

Combat arrêté avant la limite : Au cours du deuxième round, Muhiddin Mamajonov a profité d'une ouverture dans la défense de son adversaire pour porter un coup précis et dévastateur ;

KO pur : Après ce coup violent, le combattant tadjik Shohruz Davlatov n'a pas pu se relever et l'arbitre a immédiatement arrêté le combat, enregistrant un KO pur.

Les héros de la soirée à Tachkent

Cette victoire spectaculaire et rapide de Mamajonov a suscité les applaudissements des milliers de fans présents à la soirée de combat dans la capitale :

Compétence et expérience : Notre athlète, qui a fait ses preuves sur les scènes locales de MMA, a prouvé une fois de plus sa capacité à s'adapter rapidement au règlement strict des combats à mains nues et sa grande puissance de frappe ;

Prochaines étapes : Un tel succès convaincant dans la série IBA Nomad ouvre la voie à notre compatriote pour des combats de classement encore plus importants dans les promotions internationales.

Le tournoi IBA Nomad 16, accueilli par Tachkent, a démontré une fois de plus que nos athlètes locaux sont compétitifs et puissants dans diverses disciplines de combat.