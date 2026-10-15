Le tournoi IBA Nomad 16 de combats à mains nues se tiendra à la «Humo Arena» — carte complète

La ville de Tachkent se prépare à accueillir une nouvelle grande soirée d'arts martiaux. Le 17 octobre prochain, dans le magnifique palais des glaces «Humo Arena» de notre capitale, sera organisé le prestigieux tournoi de combats à mains nues IBA Nomad 16 . Les organisateurs ont officiellement annoncé la carte complète, comprenant tous les combats principaux et préliminaires de cette compétition.

Dans le cadre du tournoi, plusieurs athlètes ouzbeks renommés, experts en boxe professionnelle et en arts martiaux mixtes (MMA) — Shohjahon Ergashev, Muhiddin Mamajonov, Bobur Abdulazizov et d'autres stars — affronteront des adversaires redoutables dans des combats sans gants.

Carte principale (Main Card) : Combats pour le titre et super-fights

Le programme principal du tournoi comprend deux combats pour des ceintures de champion et des confrontations intenses :

Combat pour le titre des poids lourds : Murad Khalidov (Murad «Champion») vs Bekzhan Bakirov 2 (Bekzhan «Ogar») — combat revanche ;

Combat pour le titre des poids plumes : Yernar Khusainov (Ernar «Storm») vs Valeriy Osobov (Valeriy «Eagle») ;

Poids légers : Notre célèbre boxeur Shohjahon Ergashev affrontera le Kazakh Dastan Beken (Dastan «Kazakh Diamond») ;

Poids plumes : Iskandar Ziyayev (Iskandar «Head Chef») vs Toroybek Amirov (Toroybek «Tor») ;

Poids plumes : L'ancien combattant de l'UFC Zhalgas Zhumagulov (Zhalgas «Zhako») affrontera notre compatriote Abror Akparkhojayev (Abror «Leader») ;

Poids moyens : Muratbek Kasimbay (Muratbek «Kazakh Terminator») vs Zalimkhan Yusupov (Zalimkhan «Submission King») ;

Poids moyens : Notre compatriote Muhiddin Mamajonov (Mukhiddin «Left-Hander») affrontera le Tadjik Shohruz Davlatov (Shohruz «Italian») ;

Poids plumes : Samandar Reimboyev (Samandar «Tank») montera sur le ring contre le Kirghize Marsel Nurlanbek Uulu (Marsel «At Any Time»).

Carte préliminaire (Prelims) : Affrontements intenses de nos compatriotes

La carte préliminaire de la compétition sera également riche en duels acharnés entre combattants ouzbeks et des pays voisins :

Poids légers : Adilet Aytjanov (Adilet «Apukchi») vs Ogabek “Saturn” Abdumuminov ;

Poids welters : Kanat Kulmagambetov (Kanat «Kansh / Fighter») vs Shukurjon Abdurahimov ;

Poids welters : Bobur Abdulazizov vs Tazabek Bayanov ;

Poids moyens : Azamat Bakitov (Bakytov «Evil») vs Islom Boltayev ;

Poids légers : Ulan Nurgali (Ulan «Aboukhakhan») vs Bekmurod Tursunboyev (Bekmurod «Black») ;

Poids plumes : Burkhan Serikbayev vs Vladimir Sarukxanyan (Vladimir «Vald») ;

Poids welters : Akjol Joldasbayev vs Luchkin Omilov (Luchin) ;

Poids légers : Sarukxanyan vs Temur Abdurahmonov.

Détails organisationnels : Horaire, billets et diffusion

Toutes les informations techniques importantes concernant la compétition ont été dévoilées pour les fans :

Date et heure : Le tournoi débutera le 17 octobre à 17h00 ;

Lieu : Tachkent, complexe sportif et de concert «Humo Arena» ;

Diffusion en direct : Les combats seront diffusés en direct sur la chaîne officielle Nomad Fighting sur YouTube ;

Billets : Les billets pour assister aux combats directement dans l'arène sont disponibles uniquement via la plateforme iTicket.uz .

Pour les amateurs d'arts martiaux en quête d'intensité et de compétition sans merci, ce tournoi à Tachkent promet d'être l'un des événements sportifs les plus marquants de l'année.