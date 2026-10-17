Islom Boltayev met Azamat Baqitov KO au premier round lors de l'IBA Nomad 16 (vidéo)

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Islom Boltayev met Azamat Baqitov KO au premier round lors de l'IBA Nomad 16 (vidéo)

Lors du gala international organisé à Tachkent, IBA Nomad 16 le talentueux combattant ouzbek Islom «Tapor» Boltayev a créé une véritable sensation dès son premier combat dans l'organisation.

Dans un duel chez les poids moyens (84 kg), notre compatriote a affronté le combattant expérimenté de la ligue, le Kazakh Azamat «Zlo» Baqitovet l'a mis KO dès le premier round.

Le coup décisif à la 2e minute du premier round

Dès le début du combat, les deux combattants ont échangé des coups francs et intenses :

  • Statut de l'adversaire : Le Kazakh Azamat Baqitov (3-2), fort de son expérience dans cette ligue, était considéré comme l'un des combattants les plus dangereux du classement ;

  • Un coup éclair et une chute : Vers la 2e minute du premier round, Islom Boltayev a porté un coup si puissant et précis sur le point vulnérable de son adversaire que Baqitov a perdu l'équilibre et s'est effondré inerte sur le tapis ;

  • Arrêt rapide de l'arbitre : Voyant le danger et l'état de KO profond de Baqitov, l'arbitre a immédiatement arrêté le combat. Après une assistance médicale rapide, les juges ont officiellement déclaré la victoire de Boltayev.

Islom remportera-t-il le « Gelendvagen » à 366 000 dollars ?

Avant le tournoi, le président de l'IBA, Umar Kremlyov, avait annoncé qu'une Mercedes-Benz Classe G (Gelendvagen) d'une valeur de 366 000 dollars serait offerte à l'auteur du plus beau et du plus impressionnant KO de la soirée :

  • Parmi les favoris : Ce KO spectaculaire et retentissant d'Islom Boltayev dès le premier round est devenu l'un des moments forts de la compétition, faisant de lui le principal prétendant au véhicule de luxe ;

  • Décision finale de la soirée : Le prix prestigieux sera remis à son propriétaire après la fin de tous les combats, selon le vote des organisateurs et des fans.

Ce pas décisif sur la scène internationale d'Islom Boltayev, issu de l'école d'arts martiaux de Navoï, confirme une fois de plus son brillant avenir dans le sport professionnel.

Islom «Tapor» BoltayevAzamat «Zlo» BaqitovIBA Nomad 16GelendvagenMMA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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