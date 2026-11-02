Pourquoi l'entraîneur de Liverpool a-t-il félicité son équipe malgré la défaite ?

Lors d'un des chocs de la 9e journée de Premier League, Liverpool a accueilli Arsenal à domicile et s'est incliné 0-1. Le sort de cette rencontre intense a été scellé par un unique but inscrit par Kai Havertz.

Malgré la défaite à domicile, l'entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, a exprimé après le match sa satisfaction concernant le caractère, l'intensité et la réaction de ses joueurs après le but encaissé.

Erreur rapide et changement tactique : l'analyse d'Iraola

Le coach des Reds a détaillé le déroulement du match, soulignant que ses joueurs méritaient mieux :

« Nous sommes responsables de nos erreurs » : L'entraîneur n'a pas caché que le plan de départ n'avait pas fonctionné comme prévu : « Bien sûr, nous voulions un résultat différent aujourd'hui. Nous sommes responsables de nos erreurs, surtout en début de match. »;

Un jeu libre et sans peur : Après avoir concédé le but, l'équipe a adopté une approche plus offensive : « Après le but, nous n'avions plus rien à perdre, alors nous avons commencé à jouer plus librement et avec plus de courage. En première mi-temps, nous avons pris le contrôle du jeu et abordé la pause avec un bon état d'esprit. »;

La barre transversale et les occasions manquées : En évoquant la pression exercée en seconde période, l'entraîneur a noté un manque de réussite : « Nous avons tout fait pour égaliser. Notre tir a heurté la barre transversale et nous avons eu assez d'occasions. Nous méritions sans aucun doute de marquer au moins un but. ».

« Nous ne sommes qu'au début du mois de novembre, la lutte ne fait que commencer »

Iraola a rappelé qu'une seule défaite ne définit pas la saison et que l'essentiel est la construction d'une identité de jeu :