Pourquoi l'entraîneur de Liverpool a-t-il félicité son équipe malgré la défaite ?

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Pourquoi l'entraîneur de Liverpool a-t-il félicité son équipe malgré la défaite ?

Lors d'un des chocs de la 9e journée de Premier League, Liverpool a accueilli Arsenal à domicile et s'est incliné 0-1. Le sort de cette rencontre intense a été scellé par un unique but inscrit par Kai Havertz.

Malgré la défaite à domicile, l'entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, a exprimé après le match sa satisfaction concernant le caractère, l'intensité et la réaction de ses joueurs après le but encaissé.

Erreur rapide et changement tactique : l'analyse d'Iraola

Le coach des Reds a détaillé le déroulement du match, soulignant que ses joueurs méritaient mieux :

  • « Nous sommes responsables de nos erreurs » : L'entraîneur n'a pas caché que le plan de départ n'avait pas fonctionné comme prévu : « Bien sûr, nous voulions un résultat différent aujourd'hui. Nous sommes responsables de nos erreurs, surtout en début de match. »;

  • Un jeu libre et sans peur : Après avoir concédé le but, l'équipe a adopté une approche plus offensive : « Après le but, nous n'avions plus rien à perdre, alors nous avons commencé à jouer plus librement et avec plus de courage. En première mi-temps, nous avons pris le contrôle du jeu et abordé la pause avec un bon état d'esprit. »;

  • La barre transversale et les occasions manquées : En évoquant la pression exercée en seconde période, l'entraîneur a noté un manque de réussite : « Nous avons tout fait pour égaliser. Notre tir a heurté la barre transversale et nous avons eu assez d'occasions. Nous méritions sans aucun doute de marquer au moins un but. ».

« Nous ne sommes qu'au début du mois de novembre, la lutte ne fait que commencer »

Iraola a rappelé qu'une seule défaite ne définit pas la saison et que l'essentiel est la construction d'une identité de jeu :

  • De nombreux points positifs : Le technicien a souligné que les aspects positifs étaient nombreux et qu'il fallait maintenir ce rythme intense tout au long de la saison ;

  • La course continue : « La saison vient de commencer. Certes, Arsenal est dans une position très favorable au classement, mais nous ne sommes qu'au début du mois de novembre. Il reste encore beaucoup de batailles à mener. », a conclu l'entraîneur de Liverpool.

Premier LeagueLiverpoolArsenalKai HavertzFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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