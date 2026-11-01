La marche vers le titre de l'équipe d'Arteta : Arsenal bat Liverpool à l'extérieur

Lors du match phare de la 9e journée de Premier League, Arsenal a décroché une victoire historique. Les hommes de Mikel Arteta se sont imposés 1-0 sur le terrain de leur rival, Liverpool.

Il est à noter que les « Gunners » ont réussi à battre les « Reds » à Anfield pour la première fois en 14 ans, prenant ainsi seuls la tête de la course au titre en Premier League.

Le but décisif de Havertz et une rencontre intense

Le choc à Anfield a été marqué par un rythme élevé et une lutte acharnée dès le coup d'envoi :

Le but de la victoire (16e minute) : Dès la 16e minute, Kai Havertz a profité d'une faille dans la défense adverse pour marquer — 0:1 ;

Mur défensif et bataille de nerfs : Après avoir concédé le but, Liverpool a tenté de mettre une forte pression, mais la défense d'Arsenal, dirigée par David Raya, n'a rien laissé passer ;

7 cartons jaunes : L'intensité du match est confirmée par les 7 avertissements distribués par l'arbitre : Barcola, Madueke, Kerkez, Lewis-Skelly, Mac Allister, Timber et Raya ont été sanctionnés pour des fautes.

Classement : Arsenal prend la 1ère place

Cette victoire a bouleversé la hiérarchie au sommet du classement :

Arsenal : Avec 24 points, le club londonien devient le leader de la Premier League ;

Liverpool : Ayant perdu des points devant son public, les « Reds » stagnent à la 5e place avec 15 points, hors du top 4.

Feuille de match :

Premier League, 9e journée

Liverpool — Arsenal 0:1

Date et lieu : 1er novembre, Anfield

But : Kai Havertz 16e.

Avertissements : Barcola 45+2, Madueke 55, Kerkez 67, Lewis-Skelly 72, Mac Allister 80, Timber 80, Raya 90+3.

Compositions :