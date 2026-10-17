Lokomotiv et Nasaf se partagent les points — le point sur le classement

Dans le cadre de la 24e journée de la Super League d'Ouzbékistan, à Tachkent, deux clubs renommés luttant pour le haut du tableau se sont affrontés : Lokomotiv et le club de Karchi, Nasaf . Le choc central, disputé sur le terrain des « Cheminots », s'est soldé par un match nul. Malgré tous les efforts des deux côtés lors de cette rencontre intense, aucun but n'a été marqué — 0:0.

Ce résultat permet aux deux clubs de conserver leurs positions respectives au classement.

Répartition des points : Qui occupe quelle place ?

L'écart de points entre les clubs de Karchi et de Tachkent reste minime :

5e place pour le Lokomotiv : Grâce au point pris lors de ce match, les joueurs de Tachkent portent leur total à 39 points et occupent la 5e place du classement ;

Nasaf à la 6e place : Les joueurs de Karchi, quant à eux, portent leur total à 38 points et occupent la 6e place, juste derrière les « Cheminots ».

Feuille de match : Compositions et remplaçants

Super League. 24e journée

Lokomotiv — Nasaf 0:0

Lokomotiv : 1. Aleksey Kozlov, 11. Temurkhuja Abdukholikov (10. Shodiyor Shodiboyev, 84), 14. Nikolay Ivanov, 15. Aleksandr Shushnyar, 17. Sardor Mirzayev (70. Muhammadali Reimov, 84), 18. Aleksandr Kucherenko, 23. Diyorjon Turopov, 26. Abdulloh Yoldoshev, 28. Shuhrat Muhammadiyev, 33. Oleg Zoteyev (8. Bilol Tupliyev, 65), 99. Jasurbek Yakhshiboyev (9. Suhrob Nurulloyev, 63).

Nasaf : 1. Abduvokhid Nematov, 2. Alibek Davronov, 4. Akramjon Komilov (5. Golib Gaybullayev, 63), 6. Sardorbek Bakhromov (17. Murodbek Rakhmatov, 63), 7. Adenis Shala (20. Yusuf Otubanjo, 79), 8. Zafarmurod Abdirakhmatov, 10. Bobir Abdikholikov, 14. Sharof Mukhitdinov, 15. Oybek Rustamov, 77. Paata Gudushauri (70. Abbosjon Gulomov, 79), 92. Umarbek Eshmurodov.

Alors qu'il ne reste que quelques journées avant la fin de la saison, la lutte pour le top 5 et les places sur le podium s'intensifie.