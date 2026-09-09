Exploit des « Lions » à Olmaliq : Pakhtakor s'impose 3-1 sur le terrain de l'AGMK

Dans la Super League d'Ouzbékistan, la 21e journée a débuté et le premier match a immédiatement offert aux fans une véritable intrigue pour le titre. Le Pakhtakor de Tachkent, lors d'un déplacement complexe, a rendu visite au club de l'AGMK à Olmaliq, s'imposant avec autorité sur le score de 3-1. Le sort de la rencontre a été scellé par le jeu combiné des attaquants et milieux de terrain talentueux des « Lions ». Grâce à ces 3 points cruciaux à l'extérieur, les champions en titre ont considérablement amélioré leur position au classement. Alors, qui a marqué lors de ce match, quelles étaient les compositions et quel impact cette victoire a-t-elle sur la course au titre ? À la fin de l'article, nous aborderons l'intrigue principale : les 46 points accumulés par le Pakhtakor, son nouveau statut au classement et la situation des rivaux.

Buts rapides et domination : le score ouvert dès la 4e minute

La confrontation à Olmaliq a débuté sous la domination totale des visiteurs :

Le but rapide d'Ayman Hussein : Alors que le match venait de commencer, à la 4e minute, le légionnaire des « Lions », Ayman Hussein, a ouvert le score (0-1) ;

La frappe précise d'Ibrohim Ibragimov : À la 24e minute, le milieu de terrain Ibrohim Ibragimov a trompé le gardien de l'AGMK, consolidant l'avantage des visiteurs (0-2) ;

Le point final de Dostonbek Hamdamov : À la 65e minute de la seconde période, l'expérimenté Dostonbek Hamdamov a inscrit le troisième but, mettant pratiquement fin au suspense (0-3) ;

La réponse de l'AGMK : Le légionnaire Giorgi Papava a réduit le score pour les locaux à la 82e minute, mais cela n'a pas suffi pour changer l'issue du match (1-3).

« Notre équipe était parfaitement préparée à l'atmosphère difficile d'Olmaliq. Un but rapide et une discipline tactique nous ont rapporté ces 3 points précieux », soulignent les analyses d'après-match.

Compositions d'équipe et remplacements

Les entraîneurs ont aligné leurs formations les plus compétitives pour ce match crucial :

Composition de l'AGMK : Hamidullo Abdunabiyev, Shahzod Toirov, Mirjamol Qosimov (Ali Abdurahmonov, 66e), Giorgi Papava, Avazbek O‘lmasaliyev, Dilshodbek Axmadaliyev, Aziz Xolmurodov (Urosh Koyich, 66e), Asadbek Sobirjonov, Nodir Abdurazzoqov (Xazratjon Tursunqulov, 76e), Ahmadullo Muqumjonov, Siyavash Haqnazariy (Arixiro Sentoku, 66e) ;

Composition du Pakhtakor : Sanjar Quvvatov, Zaid Tahsin, Hojiakbar Alijonov, Dilshod Saitov, Ibrohim Ibragimov, Dostonbek Hamdamov (Sherzod Nasrullayev, 69e), Bashar Resan, Abdurauf Bo‘riyev, Sardor Sobirxo‘jayev, Ayman Hussayn (Davron To‘laganov, 78e), Muhammadrasul Abdumajidov.

Un nouveau leader dans la course au titre

La question la plus importante qui intéresse les fans du football ouzbek est de savoir comment le haut du classement a évolué après cette victoire. La conclusion principale est que, grâce à cette victoire convaincante à Olmaliq, le Pakhtakor a porté son total de points à 46 unités et est devenu le leader solitaire du classement en direct. L'AGMK, avec 32 points, reste à la 5e place. Ce succès à l'extérieur augmente considérablement les chances du club de la capitale de défendre son titre de champion en fin de saison.

Selon vous, le Pakhtakor pourra-t-il conserver cette place de leader jusqu'à la fin de la saison et décrocher un nouveau titre, ou les poursuivants pourront-ils les arrêter ? Quelle est la raison pour laquelle l'AGMK stagne à la 5e place ? Laissez vos avis dans les commentaires et partagez cette analyse de cette victoire importante du football ouzbek avec vos proches et les passionnés de football !