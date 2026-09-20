«Nous ne nous attendions pas à un 4:1» : Ruziqul Berdiyev révèle les secrets de la victoire à Andijan

Lors de la 22e journée de la Super League d'Ouzbékistan, le club de Nasaf Qarshi a remporté une victoire éclatante et pleine de caractère 4:1 à l'extérieur contre Andijan. Pour les « Dragons », qui n'avaient pas gagné lors de leurs 4 derniers déplacements à Andijan, ce résultat est une véritable revanche. Lors de la conférence de presse d'après-match, l'entraîneur principal de l'équipe, Ruziqul Berdiyev a répondu ouvertement aux questions sur les sérieuses inquiétudes avant le match, les absences importantes dans l'effectif, le repositionnement d'Umar Eshmurodov au milieu de terrain défensif et les raisons pour lesquelles le gardien Abduvohid Nematov a tiré le penalty.

Selon l'entraîneur, l'inquiétude était forte avant le match en raison du long voyage et des blessures de plusieurs leaders, mais ses joueurs ont agi avec une grande intelligence et discipline sur le terrain, exécutant parfaitement le plan. Alors, quel impact ces décisions tactiques de Berdiyev auront-elles sur la course au titre et aux médailles de Nasaf ?

«Absences, but de Nematov et coups tactiques» : Berdiyev en conférence de presse

Les points les plus importants et les déclarations exclusives mentionnés par l'entraîneur :

Inquiétude et fatigue avant le match : «Il y avait beaucoup d'absences. Nous avons joué à l'extérieur après un long voyage. Nous ne nous attendions pas à gagner sur ce score» ;

Changement de position d'Eshmurodov : «En raison des blessures des deux Rahmatov, de l'absence de Bahromov et de la maladie de Muhiddinov, nous avons placé Umar au milieu de terrain défensif» ;

Pourquoi Nematov a-t-il tiré le penalty ? : «Sharof devait le tirer. Mais Abduvohid a de l'expérience dans ce domaine, il l'avait déjà fait auparavant. C'est pourquoi nous lui avons confié cette tâche et il l'a parfaitement exécutée» ;

Fin de la série négative de 4 matchs à Andijan : «Nous savions qu'Andijan jouait intensément à domicile, mais les gars sont restés concentrés et ont remporté une victoire méritée» ;

Grande confiance envers les jeunes : L'entraîneur a exprimé sa satisfaction quant à la performance des jeunes joueurs entrés en jeu et a souligné que 5 membres de l'équipe jouent actuellement pour l'équipe olympique.

Andijan — Nasaf (1:4) : Ruziqul Berdiyev analyse comparative de la tactique

Changements forcés et leurs résultats pratiques sur le terrain :

Orientations et problèmes Absences actuelles et problèmes Solution tactique de Berdiyev et son efficacité Centre du milieu de terrain Les deux Rahmatov blessés, Bahromov absent Umar Eshmurodov déplacé en zone défensive (1 passe décisive) Choix du tireur de penalty L'exécutant principal Sharof Muhiddinov est malade Confiance accordée à Abduvohid Nematov qui a marqué Pression mentale à l'extérieur Andijan n'avait pas gagné depuis 4 matchs Un 4:1 enregistré grâce à une défense disciplinée et des contre-attaques Forces du banc Fatigue liée au voyage et à la distance L'entrée des jeunes et d'Otubanjo a maintenu le rythme

Conclusion de l'expert : Pourquoi cette victoire était-elle vitale pour Nasaf ?

Conclusions des analystes sportifs et experts en football :

Sortir d'une situation de crise grâce au talent de l'entraîneur : Malgré l'absence de 4 joueurs clés, le changement tactique rapide et la victoire par un large score ont démontré la grande expérience de Berdiyev ;

Le but du gardien — un choc psychologique : Le but marqué sur penalty par Abduvohid Nematov a totalement brisé mentalement les supporters et l'équipe d'Andijan ;

Un grand pas dans la lutte pour les médailles : Cette victoire convaincante à l'extérieur propulse Nasaf à la 5e place avec 34 points, augmentant considérablement la pression pour le top 3.

Le pas décisif de Nasaf à Andijan a prouvé une fois de plus que l'équipe ne perd pas son esprit de champion, même dans les situations les plus difficiles.

Selon vous, le choix de Ruziqul Berdiyev de faire jouer Umar Eshmurodov au centre et de faire tirer un penalty par le gardien est-il du génie tactique ou un risque pris par nécessité ? Nasaf pourra-t-il intégrer le top 3 cette saison ? Laissez vos avis dans les commentaires et partagez cette analyse de l'interview sincère de l'entraîneur avec les passionnés de football !