«Lokomotiv» réalise une remontée à Tachkent face au «Dinamo»

Lors d’un match intense comptant pour la 16e journée de la Super League d’Ouzbékistan, le «Lokomotiv» de Tachkent a accueilli le «Dinamo» de Samarcande. Au terme d’une prestation pleine de caractère, les «cheminots» se sont imposés 2-1.

La rencontre a débuté par une série d’attaques des visiteurs, mais les locaux ont fait preuve de caractère et ont répondu par deux buts.

Un but encaissé tôt et la remontée en force du «Lokomotiv»

À la 8e minute le joueur du club de Samarcande Jaloliddin Jumaboyev a ouvert le score et donné l’avantage au «Dinamo».

Cependant, ce but a poussé les locaux à accélérer. Leurs attaques incessantes ont fini par porter leurs fruits :

à la 29e minute, Diyorjon Turopov a égalisé, rétablissant l’équilibre — 1-1 ;

à la 35e minute, l’expérimenté attaquant Temurxo‘ja Abduxoliqov a inscrit le but de la victoire du «Lokomotiv», achevant la remontée — 2-1.

Malgré plusieurs occasions dangereuses pour les deux équipes en seconde période, le score n’a plus évolué.

Changements au classement

Après cette importante victoire au caractère, le «Lokomotiv» a porté son total à 25 points et est monté à la 5e place du classement.

Battu, le «Dinamo» reste à la 9e position avec 21 points.

Feuille de match :

Super League. 16e journée

«Lokomotiv» – «Dinamo» 2-1

Buts : Jaloliddin Jumaboyev 8 (0-1), Diyorjon Turopov 29 (1-1), Temurxo‘ja Abduxoliqov 35 (2-1)

«Lokomotiv» : 12. Nikita Shevchenko, 9. Suhrob Nurulloyev (8. Bilol Tupliyev, 71e), 10. Shodiyor Shodiboyev (7. Quvonchbek Abrayev, 72e), 11. Temurxo‘ja Abduxoliqov, 15. Aleksandr Shushnyar (26. Abdulloh Yo‘ldoshev, 60e), 17. Sardor Mirzayev, 18. Aleksandr Kucherenko, 23. Diyorjon Turopov (70. Muhammadali Reimov, 71e), 28. Shuhrat Muhammadiyev, 33. Oleg Zoteyev, 45. Yovan Nishich.

«Dinamo» : 1. Edem Nemanov, 3. Mixail Shtefan, 7. Sanjar Qodirqulov, 15. Rasul Yo‘ldoshev (21. Jahongir Abdusalomov, 72e), 19. Tigran Avanesyan, 20. Jaloliddin Jumaboyev, 25. Oybek O‘rmonjonov (4. Nurillo To‘xtasinov, 57e), 26. Marko Stanoyevich (2. Artyom Radayev, 57e), 30. Xaris Xaydarevich (24. Akbar Xudoyberdiyev, 57e), 37. Firdavs Abdurahmonov, 77. Behruzbek Oblaqulov.

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