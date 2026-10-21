Betis - Feyenoord : compositions et direct commenté

Le match de Ligue des champions entre le Betis et le Feyenoord débutera le 22 octobre à 00h00 (heure de Tachkent).

Une fois le match commencé, les événements seront mis à jour en direct.

Composition de départ du Betis : 1. Vales A., 7. Antoni, 5. Bartra M., 2. Bellerín E., 10. Ezzalzuli A., 8. Fornals P., 11. García F., 22. Isco (capitaine), 4. Natan, 19. Perraud R., 21. Roca M.

Remplaçants du Betis : 6. Bernal F., 25. Ceballos D., 13. Conde D., 18. Deossa N., 15. Fidalgo A., 16. Gómez V., 3. Llorente D., 20. Lo Celso G., 27. Morante J., 12. Ortiz A., 17. Riquelme R., 24. Ruibal A.

Entraîneur du Betis : Pellegrini M.

Composition de départ du Feyenoord : 1. Ernst T., 23. Hadj Moussa A., 16. López J., 35. Mármol M., 19. Nacho, 26. Read G., 6. St. Juste J., 28. Taargallin O., 10. Valente L. (capitaine), 34. Vanhoutte S., 8. Zechiël G.

Remplaçants du Feyenoord : 11. Borges G., 39. Bossin L., 20. Dale M., 27. Diarra G., 33. Kastenmeier F., 24. Kraayeveld T., 57. Schaken J., 14. Steijn S., 22. van den Elshout T., 4. Watanabe T., 32. Wessels T.

Entraîneur du Feyenoord : van Bronckhorst G.