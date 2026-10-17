Bayern Munich - RB Leipzig : compositions et direct commenté

Le match de Bundesliga entre le Bayern Munich et le RB Leipzig débutera le 17 octobre à 18h30 (heure de Paris).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.

Composition de départ du Bayern Munich : 40. Urbig J., 11. Braun N., 14. Dias L., 9. Kane H., 6. Kimmich J., 3. Kim Min-jae, 27. Laimer K., 17. Olise M., 45. Pavlovic A., 34. Saibari I., 2. Upamecano D.

Remplaçants du Bayern Munich : 8. Bischof T., 23. Boey S., 19. Davies A., 7. Gnabry S., 21. Ito H., 42. Karl L., 44. Stanisic J., 4. Tah J., 26. Ulreich S.

Entraîneur du Bayern Munich : Kompany V.

Composition de départ du RB Leipzig : 26. Vandevoordt M., 6. Banzuzi E., 21. El-Aynaoui N., 10. Gruda B., 16. Klostermann L., 23. Lukeba K., 28. Nkunku C., 7. Nusa A., 4. Orban W., 22. Raum D. (capitaine), 20. Reitz R.

Remplaçants du RB Leipzig : 17. Baku R., 3. Esteve M., 35. Finkgrafe M., 27. Gomis T., 39. Henrichs B., 30. Maksimovic A., 1. Nübel A., 40. Rômulo Cardoso, 13. Seiwald N.

Entraîneur du RB Leipzig : Demichelis M.