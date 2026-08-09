Ce que Kompany a dit des nouveaux objectifs du Bayern et de ses rivaux

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Ce que Kompany a dit des nouveaux objectifs du Bayern et de ses rivaux

L’entraîneur du Bayern Munich, Vincent Kompany, a évoqué l’état d’esprit et la motivation de son équipe à l’approche de la nouvelle saison.

Le technicien belge a insisté sur la soif de victoire et les nouveaux objectifs des Munichois, soulignant qu’il fallait oublier les résultats de la saison passée.

« Nous avons la soif de victoire et l’envie de prouver notre valeur »

Vincent Kompany a salué l’énergie positive de son équipe et son approche de la nouvelle saison :

« Nous sommes une équipe qui joue sans peur, et j’aime beaucoup cela. Une telle énergie n’est pas toujours au rendez-vous, mais elle est constamment présente chez nous. »

La nouvelle saison commence maintenant. Nous devons quelque peu oublier ce qui s’est passé la saison dernière et tout recommencer à zéro. Je ne parle pas de nos principes, mais nous devons avoir la conviction que nous avons la soif de victoire et qu’il nous faut à nouveau tout prouver. Et ce sentiment, nous l’avons », a déclaré Kompany.

La Supercoupe et l’intensité de toutes les compétitions

L’entraîneur du Bayern a également insisté sur les compétitions importantes à venir et sur la préparation des adversaires :

  • Une concentration totale : « Le plus important, maintenant, est de bien faire les choses sur le terrain. Nous pourrons ainsi démontrer notre niveau d’abord en Supercoupe d’Allemagne, puis en Bundesliga, en compétitions européennes et en Coupe d’Allemagne. Chaque nouvelle saison peut devenir la meilleure de votre carrière : c’est dans cet état d’esprit qu’il faut l’aborder. »

  • La soif des adversaires : « En Europe comme en Allemagne, nos adversaires ont une immense soif de victoire. La plupart d’entre eux n’ont remporté aucun trophée la saison dernière. Nous devons donc nous adapter pleinement à leur niveau de motivation. Ce qui s’est passé la saison dernière n’a désormais plus aucune importance. »

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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