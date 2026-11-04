Diego Simeone explique les raisons de la défaite contre le Bayern
Dans le cadre de la 4e journée de la phase de ligue de l'UEFA Champions League, l'Atlético de Madrid s'est incliné 0-2 à domicile face au Bayern Munich. Ce résultat est historique : c'est la première fois dans l'histoire de la compétition que le Bayern s'impose sur le terrain de l'Atlético à Madrid.
À l'issue de la rencontre, l'entraîneur des « Colchoneros », Diego Simeone, a exprimé ses regrets lors d'une interview accordée au site officiel de l'UEFA, évoquant les lacunes de son équipe et les occasions manquées.
« Nous jouions bien jusqu'au premier but » : la critique ouverte de Simeone
L'Argentin a pointé du doigt le tournant du match et les erreurs commises par ses joueurs :
Manque d'impact dans les duels : « Nous aurions dû gagner plus de duels et prendre des décisions beaucoup plus rapides dans le camp adverse », a déclaré Simeone ;
Le coup porté : « Jusqu'au premier but encaissé, nous montrions un visage positif et notre plan fonctionnait. C'est très frustrant de repartir sans rien après tant d'efforts », a-t-il souligné.
Le coup d'accélérateur munichois de 20 minutes
Le sort du match s'est joué en seconde période grâce aux attaques cliniques du club allemand :
54e minute : Lennart Karl a profité d'une faille dans la défense locale pour ouvrir le score ;
74e minute : Le but inscrit par Konrad Laimer a scellé le sort de la rencontre — 0-2.
Classement : l'Atlético en zone dangereuse
Après ce match, la situation des deux équipes au classement a radicalement divergé :
Le Bayern progresse : Grâce à ce succès historique à Madrid, les Munichois portent leur total à 8 points et s'installent solidement dans le top 8 du classement général ;
Le déclin de l'Atlético : Avec seulement 4 points après quatre journées, l'équipe de Simeone est distancée dans la course aux play-offs et chute dans la partie inférieure du tableau.
Cet échec de l'Atlético à Madrid a intensifié les débats parmi les experts concernant la stabilité et les problèmes tactiques de l'équipe cette saison.
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