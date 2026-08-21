«Real» élu marque de football la plus chère pour la troisième année consécutive

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«Real» élu marque de football la plus chère pour la troisième année consécutive

La prestigieuse société de conseil basée à Londres Brand Finance a publié le classement des 50 marques de clubs de football les plus valorisées au monde. Le Real Madrid a conservé pour la troisième année consécutive son statut de marque de football la plus chère de la planète. Le FC Barcelone occupe la deuxième place, tandis qu’Arsenal a fait un bond spectaculaire de la 8e à la 3e position.

La domination du Real et le bond spectaculaire d’Arsenal

La valeur de marque du club madrilène a été estimée à un montant record de 2,766 milliards de dollarset a obtenu la plus haute AAA+ évaluation. Arsenal, grâce à sa croissance régulière et à ses réussites financières ces dernières années, a bondi directement de la 8e à la 3e place, avec une valeur de 1,772 milliard de dollars.

Les 10 marques de clubs de football les plus valorisées au monde (Brand Finance)

Rang

Nom du club (Pays)

Valeur de la marque

Notation de la marque

1

«Real Madrid» (Espagne)

2,766 Md$

AAA+

2

«Barcelone» (Espagne)

2,276 Md$

AAA+

3

«Arsenal» (Angleterre)

1,772 Md$

AAA+

4

«Bayern» (Allemagne)

1,748 Md$

AAA+

5

«PSG» (France)

1,734 Md$

AAA

6

«Manchester City» (Angleterre)

1,709 Md$

AAA

7

«Liverpool» (Angleterre)

1,695 Md$

AAA+

8

«Manchester United» (Angleterre)

1,659 Md$

AAA+

9

«Chelsea» (Angleterre)

1,101 Md$

AAA+

10

«Borussia Dortmund» (Allemagne)

766 M$

AAA

Les autres grands clubs du top 25

Dans la première moitié du classement figurent également des clubs européens prestigieux comme l’Atlético de Madrid, l’Inter, Tottenham, l’AC Milan, Aston Villa, la Juventus, Newcastle, le Bayer Leverkusen, le Sporting, Naples, Leipzig, Benfica, l’Ajax, la Roma et Porto.

Selon vous, le Real Madrid pourra-t-il conserver dans les prochaines années sa domination absolue mondiale en matière de marketing et de valeur de marque, ou les grands clubs de Premier League le dépasseront-ils ?

Partagez votre avis dans les commentaires et envoyez dès maintenant ce classement important à vos amis passionnés par l’économie du football !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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