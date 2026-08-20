Harry Kane reçoit le Soulier d’or européen pour la deuxième fois

·3·Sport
Harry Kane reçoit le Soulier d’or européen pour la deuxième fois

L’attaquant du Bayern Munich et de l’équipe nationale d’Angleterre, Harry Kane, a officiellement été désigné meilleur buteur du continent. Le 19 août, lors d’une cérémonie organisée au musée du Bayern Munich à Munich, le buteur anglais a reçu la prestigieuse distinction individuelle du football européen, le Soulier d’or (Golden Boot). Avec quelle avance Kane a-t-il devancé ses rivaux ?

36 buts et une domination sans partage : le classement du Soulier d’or

La saison dernière, Kane a inscrit 36 buts en Bundesliga, devenant le meilleur buteur incontesté de tous les championnats nationaux européens. Grâce à cette performance, il a totalisé 72 points dans le système de classement, devançant largement des stars comme Erling Haaland et Kylian Mbappé ainsi que leurs poursuivants.

Soulier d’or européen : le top 3 des buteurs

Classement

Joueur

Club / Championnat

Nombre de buts

Points obtenus

1re place

Harry Kane

« Bayern Munich » (Allemagne)

36 buts

72 points

2e place

Erling Haaland

« Manchester City» (Angleterre)

27 buts

54 points

3e place

Kylian Mbappé

« Real Madrid» (Espagne)

25 buts

50 points

Le deuxième trophée historique de sa carrière

Pour le buteur de 33 ans, il s’agit du deuxième Soulier d’or de sa carrière. Il avait remporté cette distinction pour la première fois à l’issue de la saison 2023-2024. Kane conserve ainsi une nouvelle fois le titre de meilleur buteur d’Europe et prouve encore qu’il est l’un des attaquants centraux les plus réguliers et les plus dangereux de notre époque.

Pensez-vous que Harry Kane pourra défendre son titre cette saison encore et remporter le Soulier d’or pour la troisième fois consécutive, ou Haaland et Mbappé prendront-ils leur revanche ?

Partagez vos pronostics dans les commentaires et transmettez immédiatement cette actualité importante à tous vos amis passionnés de football !

Harry KaneBayern MunichErling HaalandKylian MbappéManchester City
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Le FC Barcelone bat le géant égyptien Al Ahly et remporte le trophée Joan GamperLe FC Barcelone bat le géant égyptien Al Ahly et remporte le trophée Joan GamperAujourd'hui, 06:07Défaite douloureuse : le Sabah laisse filer sa chance en barrages de la Ligue des championsDéfaite douloureuse : le Sabah laisse filer sa chance en barrages de la Ligue des championsAujourd'hui, 06:04« Persepolis » s’impose largement dans un match où Igor Sergeyev a marqué« Persepolis » s’impose largement dans un match où Igor Sergeyev a marquéAujourd'hui, 05:59Chelsea dévoile les numéros de ses joueurs pour la nouvelle saisonChelsea dévoile les numéros de ses joueurs pour la nouvelle saisonAujourd'hui, 02:37Le FC Barcelona veut renforcer son attaque avant la clôture du mercatoLe FC Barcelona veut renforcer son attaque avant la clôture du mercatoAujourd'hui, 02:33Le Barça décroche une victoire difficile contre Al-Ahly avant la saisonLe Barça décroche une victoire difficile contre Al-Ahly avant la saisonAujourd'hui, 02:19
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Cristiano Ronaldo a fixé la date de sa retraite internationale avec le Portugal
Cristiano Ronaldo a fixé la date de sa retraite internationale avec le Portugal
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
La FIFA dévoile les statistiques impressionnantes d'Abduqodir Husanov
La FIFA dévoile les statistiques impressionnantes d'Abduqodir Husanov