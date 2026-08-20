Harry Kane reçoit le Soulier d’or européen pour la deuxième fois

L’attaquant du Bayern Munich et de l’équipe nationale d’Angleterre, Harry Kane, a officiellement été désigné meilleur buteur du continent. Le 19 août, lors d’une cérémonie organisée au musée du Bayern Munich à Munich, le buteur anglais a reçu la prestigieuse distinction individuelle du football européen, le Soulier d’or (Golden Boot). Avec quelle avance Kane a-t-il devancé ses rivaux ?

36 buts et une domination sans partage : le classement du Soulier d’or

La saison dernière, Kane a inscrit 36 buts en Bundesliga, devenant le meilleur buteur incontesté de tous les championnats nationaux européens. Grâce à cette performance, il a totalisé 72 points dans le système de classement, devançant largement des stars comme Erling Haaland et Kylian Mbappé ainsi que leurs poursuivants.

Soulier d’or européen : le top 3 des buteurs

Classement Joueur Club / Championnat Nombre de buts Points obtenus 1re place Harry Kane « Bayern Munich » (Allemagne) 36 buts 72 points 2e place Erling Haaland « Manchester City» (Angleterre) 27 buts 54 points 3e place Kylian Mbappé « Real Madrid» (Espagne) 25 buts 50 points

Le deuxième trophée historique de sa carrière

Pour le buteur de 33 ans, il s’agit du deuxième Soulier d’or de sa carrière. Il avait remporté cette distinction pour la première fois à l’issue de la saison 2023-2024. Kane conserve ainsi une nouvelle fois le titre de meilleur buteur d’Europe et prouve encore qu’il est l’un des attaquants centraux les plus réguliers et les plus dangereux de notre époque.

Pensez-vous que Harry Kane pourra défendre son titre cette saison encore et remporter le Soulier d’or pour la troisième fois consécutive, ou Haaland et Mbappé prendront-ils leur revanche ?

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