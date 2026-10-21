Bayern Munich — Arsenal : compositions et direct commenté

39 Alphonso Davies (Bayern Munich) a tenté un raid solitaire, mais un adversaire l'a bloqué, empêchant une situation dangereuse.

39 Davide Massa avertit Ezri Konsa (Arsenal) d'un carton jaune pour une faute.

38 Harry Kane (Bayern Munich) adresse une longue passe vers Serge Gnabry, mais les défenseurs, bien organisés, réussissent à écarter le danger.

37 Kai Havertz (Arsenal) contrôle le ballon après une superbe passe de son coéquipier, mais sa mauvaise intervention permet aux défenseurs de se dégager et d'écarter le danger.

35 But ! La magnifique action d'Harry Kane a été déterminante dans la construction de l'attaque. Il a servi Alphonso Davies (Bayern Munich), qui a décoché une superbe frappe dans le petit filet inférieur droit, laissant David Raya sans réaction. 1:1.

33 Ismael Saibari (Bayern Munich) se crée de l'espace et tente sa chance de loin. Le ballon ne menace pas le gardien et s'envole dans les tribunes.

33 Martin Ødegaard (Arsenal) sert Eberechi Eze, mais ce dernier ne parvient pas à devancer le défenseur pour reprendre le ballon.

31 1:4 est le nombre total de tirs des deux équipes. Le nombre actuel de tirs cadrés est de 1:1.

30 Bruno Guimarães (Arsenal) est passé tout près du but ! Il a reçu le ballon dans la surface sur corner, mais sa frappe est passée juste à côté du poteau gauche. Cela doit être un sérieux avertissement pour la défense.

30 Martin Ødegaard (Arsenal) a conduit le ballon vers le drapeau de corner et a centré dans la surface.

29 Noni Madueke (Arsenal) a adressé une passe dans la surface de réparation, mais sa tentative a été bloquée et le ballon a été dégagé. L'arbitre et son assistant ont accordé un corner. Arsenal aura l'occasion de créer une situation dangereuse devant le but adverse.

29 Les joueurs d'Arsenal s'échangent de courtes passes.

26 Гол ҳисобга олинди! Ҳакам Давиде Масса офсайд йўқлигини аниқлаш учун анча вақт сарфлади. Енгил тин олган Арсенал футболчилари ниҳоят нишонлашлари мумкин. Тўп дарвоза тўрига жойланди! Эберечи Эзе (Арсенал) томонидан ажойиб зарба. Мартин Эдегор ажойиб узатма билан Эберечи Эзени (Арсенал) топди, у эса дарвозабондан олдинроқ ҳаракат қилиб, яқин масофадан дарвозанинг ўнг пастки бурчагини аниқ нишонга олди. 0:1.

25 Il pourrait y avoir un changement ! Il y a peut-être eu un hors-jeu au début de l'action. L'arbitre central Davide Massa veut revoir l'action, il va donc consulter la VAR.

25 But ! Non, attendez, le but est refusé pour hors-jeu. Eberechi Eze (Arsenal) n'est pas d'accord, mais l'assistant reste sur sa décision.

23 Harry Kane (Bayern Munich) a tenté de trouver Ismael Saibari, mais la passe était trop puissante et l'occasion est gâchée. Le ballon est sorti et le gardien d'Arsenal va dégager.

21 Serge Gnabry (Bayern Munich) a reçu une passe précise dans la surface de réparation et a armé une frappe. Le ballon se dirigeait vers le coin inférieur droit, mais David Raya a étalé tout son talent avec un arrêt décisif.

20 Riccardo Calafiori (Arsenal) récupère le ballon après un corner, mais frappe largement au-dessus de la barre transversale.

20 Martin Ødegaard (Arsenal) s'avance pour tirer le corner, un centre dans la surface est attendu.

20 Jurrien Timber (Arsenal) n'a pas trouvé de partenaire dans la surface, sa passe a été contrée. L'arbitre désigne le drapeau de corner. Arsenal va tirer un corner.

19 Kai Havertz (Arsenal) a fait une superbe passe, mais Noni Madueke a perdu le ballon.

19 Harry Kane (Bayern Munich) adresse une passe précise dans la surface vers Serge Gnabry, mais il ne peut pas l'atteindre. Le ballon sort des limites du terrain et Arsenal va reprendre par un 6 mètres.

18 Alphonso Davies (Bayern Munich) tente de progresser, mais un adversaire dégage le ballon.

17 41:59 – dernières stats de possession.

16 Declan Rice (Arsenal) a tiré le coup franc et a rapidement relancé le jeu par une courte passe.

16 Konrad Laimer (Bayern Munich) commet une faute grossière. L'arbitre a vu l'action et siffle immédiatement. Arsenal obtient un coup franc. Voyons ce qu'ils vont pouvoir en faire.

15 Kim Min-jae (Bayern Munich) a tenté de transmettre à Alphonso Davies, mais a trop appuyé sa passe. Le ballon est sorti, et le gardien d'Arsenal va dégager.

13 Kai Havertz (Arsenal) a testé la patience de l'arbitre Davide Massa et a été averti pour une faute tardive précédente.

12 Arsenal domine actuellement la possession grâce à des passes précises entre les joueurs.

10 L'entraîneur principal a été contraint de faire un changement : le blessé Bukayo Saka (Arsenal) quitte la pelouse en boitant, remplacé par Eberechi Eze.

9 Bukayo Saka (Arsenal) veut continuer à jouer, mais son corps ne le lui permet pas !

8 Le match est temporairement arrêté, Bukayo Saka (Arsenal) est blessé et les médecins doivent entrer sur la pelouse.

7 Martin Ødegaard (Arsenal) a tenté de trouver Kai Havertz dans l'espace avec une passe décisive. Cela aurait pu le mettre en face-à-face avec le gardien, mais un défenseur a miraculeusement écarté le danger.

6 Kai Havertz (Arsenal) adresse une passe rasante depuis l'extérieur de la surface pour Bukayo Saka. Il s'apprête à frapper, mais les défenseurs taclent le ballon au dernier moment.

4 Serge Gnabry (Bayern Munich) fonce vers le but, mais le défenseur revient à temps pour tacler le ballon.

3 Bukayo Saka (Arsenal) lance Noni Madueke d'une passe précise qui tente sa chance, mais il est immédiatement cerné par les défenseurs et perd le ballon.

3 David Raya (Arsenal) envoie un long ballon vers l'avant pour Bukayo Saka, mais force trop sa passe et l'occasion est gâchée. Touche pour le Bayern Munich.

1 Dayot Upamecano (Bayern Munich) a délivré une super passe à Ismael Saibari, mais ce dernier n'a pas pu se créer d'espace pour frapper.

1 Le match d'aujourd'hui vient de commencer, profitez du jeu !

00:00 Arsenal donne le coup d'envoi.

00:00 Présentons l'arbitre du match d'aujourd'hui, il s'agit de Davide Massa.

00:00 Avant le début du match, vous pouvez consulter les compositions de départ pour la rencontre d'aujourd'hui.