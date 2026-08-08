Chicharito sur Harry Kane : « Il est comme un mélange de Rooney et Gascoigne »

Le célèbre attaquant mexicain Javier Hernández (Chicharito) a salué les qualités de Harry Kane, buteur du Bayern Munich et de l’équipe d’Angleterre. L’ancien joueur a notamment souligné la polyvalence de l’attaquant anglais sur le terrain et sa vision du jeu.

Chicharito l’a déclaré lors d’une interview accordée au légendaire défenseur Rio Ferdinand.

« Il ressemble à Benzema, mais il ne laisse pas passer les occasions »

Selon Chicharito, Kane n’est pas un simple attaquant qui attend le ballon dans la surface, mais un avant-centre complet et polyvalent, capable de structurer le jeu collectif :

« Il possède tout ce qu’il faut à un attaquant parfait : un excellent jeu de tête, un pied gauche puissant, une grande qualité sur coups francs, des passes décisives et la capacité à garder le ballon sous contrôle. Il donne l’impression d’être un mélange de Paul Gascoigne et Wayne Rooney . Par son style de jeu, il ressemble à Karim Benzema. Même si Kane est lui aussi impitoyable pour les défenses adverses, il ne fait pas partie des attaquants obsédés uniquement par le but, comme Erling Haaland. Donnez-lui seulement deux occasions dans un match et il saura presque toujours les convertir toutes les deux » , a déclaré Chicharito.

Une saison prolifique et un résultat phénoménal à la Coupe du monde 2026

Lors de la saison 2025/26, Harry Kane a affiché des statistiques incroyables avec le Bayern Munich et l’équipe nationale :

Saison au Bayern Munich : 51 matchs, 61 buts et 3 passes décisives . Avec le club munichois, il a remporté la Bundesliga, la Coupe d’Allemagne et la Supercoupe d’Allemagne.

Coupe du monde 2026 : À 33 ans, l’attaquant a disputé 7 rencontres avec l’équipe d’Angleterre lors du Mondial et a réussi à inscrire 6 buts dans le tournoi.

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