Chicharito sur Harry Kane : « Il est comme un mélange de Rooney et Gascoigne »

·52·Sport
Chicharito sur Harry Kane : « Il est comme un mélange de Rooney et Gascoigne »

Le célèbre attaquant mexicain Javier Hernández (Chicharito) a salué les qualités de Harry Kane, buteur du Bayern Munich et de l’équipe d’Angleterre. L’ancien joueur a notamment souligné la polyvalence de l’attaquant anglais sur le terrain et sa vision du jeu.

Chicharito l’a déclaré lors d’une interview accordée au légendaire défenseur Rio Ferdinand.

« Il ressemble à Benzema, mais il ne laisse pas passer les occasions »

Selon Chicharito, Kane n’est pas un simple attaquant qui attend le ballon dans la surface, mais un avant-centre complet et polyvalent, capable de structurer le jeu collectif :

« Il possède tout ce qu’il faut à un attaquant parfait : un excellent jeu de tête, un pied gauche puissant, une grande qualité sur coups francs, des passes décisives et la capacité à garder le ballon sous contrôle. Il donne l’impression d’être un mélange de Paul Gascoigne et Wayne Rooney .

Par son style de jeu, il ressemble à Karim Benzema. Même si Kane est lui aussi impitoyable pour les défenses adverses, il ne fait pas partie des attaquants obsédés uniquement par le but, comme Erling Haaland. Donnez-lui seulement deux occasions dans un match et il saura presque toujours les convertir toutes les deux » , a déclaré Chicharito.

Une saison prolifique et un résultat phénoménal à la Coupe du monde 2026

Lors de la saison 2025/26, Harry Kane a affiché des statistiques incroyables avec le Bayern Munich et l’équipe nationale :

  • Saison au Bayern Munich : 51 matchs, 61 buts et 3 passes décisives. Avec le club munichois, il a remporté la Bundesliga, la Coupe d’Allemagne et la Supercoupe d’Allemagne.

  • Coupe du monde 2026 : À 33 ans, l’attaquant a disputé 7 rencontres avec l’équipe d’Angleterre lors du Mondial et a réussi à inscrire 6 buts dans le tournoi.

Laissez votre avis dans les commentaires et partagez l’article avec vos proches sur Telegram ou d’autres réseaux sociaux.

Javier HernándezHarry KaneBayern MunichWayne RooneyKarim Benzema
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

José Mourinho a sévèrement évalué la condition physique de Bernardo SilvaJosé Mourinho a sévèrement évalué la condition physique de Bernardo SilvaAujourd'hui, 02:31Le Real Madrid s’impose difficilement face à Ferencváros en amical en HongrieLe Real Madrid s’impose difficilement face à Ferencváros en amical en HongrieAujourd'hui, 02:10Barcelone s’impose face à Nottingham Forest en match de préparationBarcelone s’impose face à Nottingham Forest en match de préparationAujourd'hui, 01:55Le système de capitaines de Manchester City va changerLe système de capitaines de Manchester City va changerAujourd'hui, 01:54West Ham trouve un accord avec Tottenham pour le transfert de Manor SolomonWest Ham trouve un accord avec Tottenham pour le transfert de Manor SolomonAujourd'hui, 00:35Le Real Madrid s’impose difficilement face à Ferencváros en amical en HongrieLe Real Madrid s’impose difficilement face à Ferencváros en amical en HongrieAujourd'hui, 00:11
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)