Le scandale financier le plus retentissant de l'histoire de la Premier League pourrait se conclure par une solution de compromis inattendue et extraordinaire. Selon les informations diffusées par Alan Brazil, journaliste de la station de radio britannique talkSPORT la commission indépendante de la Premier League discute d'une option visant à retirer Manchester Cityclub accusé de violations des règles du fair-play financier, un total de 60 points au classement.

Cette mesure est perçue comme un compromis pour la communauté du football : d'une part, elle souligne la gravité des accusations, et d'autre part, elle laisse aux « Citizens » une chance théorique de se maintenir dans l'élite anglaise.

Quand la décision prendra-t-elle effet ? L'hypothèse inattendue d'Alan Brazil

Diverses opinions sont avancées concernant le calendrier d'exécution de la sanction :

Le problème du calendrier de la saison : Alan Brazil doute que les mesures disciplinaires soient appliquées dès la saison en cours ;

Report à la saison prochaine : En raison de la complexité des litiges juridiques et des procédures d'appel, il est jugé très probable que la pénalité de 60 points ne soit appliquée qu'à partir de la saison suivante ;

Pas d'exclusion totale : La commission indépendante préfère préserver une chance de compétition sportive par un retrait de points plutôt que de reléguer directement le club en Championship ou dans les divisions inférieures.

Moins 60 points : Salut mathématique et calcul complexe

talkSPORT l'expert et ancien footballeur Ally McCoist a analysé les aspects mathématiques et psychologiques de cette sanction :

Le seuil de survie en championnat : En Premier League, il suffit généralement de récolter 37 à 39 points en 38 journées pour éviter la relégation ;

Une opportunité pour le club : SiManchester Citycontinue d'accumuler 90 à 95 points comme d'habitude, même avec un retrait de 60 points, il leur resterait 30 à 35 points, ce qui, avec quelques victoires supplémentaires, permettrait d'atteindre l'objectif du maintien ;

La position des stars : Selon les experts, si le club n'est pas relégué de force, les joueurs cadres pourraient accepter ce défi sportif immense, choisir de ne pas quitter le navire et continuer à défendre l'honneur du club.

Le paysage actuel : City domine le classement

Malgré les pressions judiciaires et financières, les hommes de Pep Guardiola continuent d'afficher des résultats parfaits sur le terrain :

Leadership absolu : «Manchester City» a enregistré 5 victoires lors des 5 premières journées de Premier League, occupant seul la tête du classement avec 15 points ;

Le principal poursuivant : La deuxième place est occupée par le club londonien d'Arsenal avec 12 points.

Bien que les autorités du football anglais n'aient pas encore annoncé de décision officielle, les informations concernant une « sanction de 60 points » annoncent la création du plus grand précédent de l'histoire de la Premier League.