Ayant marqué l'histoire aux Jeux olympiques d'été de Paris 2024 et devenue le nouveau symbole du sport ouzbek, Diyora Keldiyorova a fait un retour réussi sur le tatami après deux ans d'absence.

Participant à un prestigieux tournoi international organisé à Aktau, au Kazakhstan, notre compatriote a remporté des victoires convaincantes sur toutes ses adversaires, décrochant ainsi la médaille d'or de la compétition.

Victoire prématurée et domination totale en finale

Malgré une pause de deux ans, Diyora Keldiyorova a prouvé dès les premières minutes de la compétition qu'elle avait conservé sa meilleure forme physique et son esprit de championne :

Contrôle sur les adversaires : La judokate ouzbèke n'a laissé aucune chance à ses rivales lors des phases éliminatoires, atteignant la finale avec assurance ;

L'adversaire azerbaïdjanaise vaincue : Lors du combat final, notre compatriote a affronté la représentante de l'Azerbaïdjan, l'a battue avant la limite et a occupé la plus haute marche du podium ;

Un début brillant pour le nouveau cycle : Ce retour victorieux marque un pas solide et audacieux de Keldiyorova vers les prochaines compétitions internationales et les futures échéances olympiques.

Du triomphe de Paris au podium d'Aktau : la suite de la légende

Le retour de Diyora Keldiyorova n'a pas été accueilli avec autant d'intérêt par la communauté sportive par hasard :

Le miracle de Paris : Il y a deux ans, lors des Jeux olympiques de Paris, elle a secoué le monde du sport en battant l'invincible quadruple championne du monde, la Japonaise Uta Abe, devenant ainsi la première femme championne olympique de judo de l'histoire de l'Ouzbékistan ;

Longue pause et triomphe : Remporter une médaille d'or dès sa première compétition officielle après la pause olympique a démontré une fois de plus son véritable caractère de championne.

Le parcours victorieux de Diyora Keldiyorova a prouvé une fois de plus à quel point le prestige du sport féminin ouzbek est élevé sur la scène mondiale.