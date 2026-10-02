Muzaffarbek Turoboyev à nouveau champion d'Asie : l'athlète hôte battu

La délégation ouzbèke a ajouté une nouvelle médaille d'or à son palmarès lors des Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya 2026. Muzaffarbek Turoboyev, membre de notre équipe nationale de judo, a remporté le titre dans la catégorie des +100 kg.

Lors du combat décisif, notre compatriote a affronté le représentant du Japon, pays hôte. Turoboyev a vaincu son adversaire et a décroché la médaille d'or des Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya 2026.

En finale, même l'athlète local n'a pas pu arrêter Turoboyev

Dans le combat final pour le titre des +100 kg, ni le terrain adverse ni le soutien du public local n'ont pu faire obstacle à Muzaffarbek Turoboyev.

L'Ouzbèke judoka a remporté le combat décisif et a pris la plus haute marche du podium.

Muzaffarbek Turoboyev aux Jeux d'Aichi-Nagoya 2026 à l'Ouzbékistan a offert une nouvelle médaille d'or.

Turoboyev, double champion des Jeux asiatiques

Ce titre revêt une importance particulière pour Muzaffarbek Turoboyev.

Notre compatriote est ainsi devenu double champion des Jeux asiatiques pour la deuxième fois. Il avait déjà remporté l'or dans sa catégorie lors des précédents Jeux asiatiques.

Turoboyev ajoute désormais la médaille d'or des Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya 2026 à sa collection.

Un nouveau grand résultat pour le judo ouzbek

Le titre de Turoboyev constitue une nouvelle réussite majeure pour le judo ouzbek.

Engagé dans l'une des catégories les plus lourdes des Jeux asiatiques, notre compatriote a terminé la compétition en tant que champion.

Ainsi, Muzaffarbek Turoboyev a dignement défendu l'honneur de l'Ouzbékistan à Aichi-Nagoya 2026, offrant une nouvelle médaille d'or à la délégation nationale.

Pour information, cette nouvelle a été communiquée par le ministère des Sports de la République d'Ouzbékistan.