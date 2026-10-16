Le retour de Diyora Keldiyorova sur la scène internationale est salué

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Le retour de Diyora Keldiyorova sur la scène internationale est salué

La première championne olympique de judo de l'histoire de l'Ouzbékistan Diyora Keldiyorova revient sur le tatami officiel après une longue pause. L'athlète ouzbèke participera à l'Open d'Asie de judo qui débute à Aktau, au Kazakhstan.

Cet événement majeur a attiré l'attention des médias sportifs internationaux, notamment le portail spécialisé ukrainien «Dzyudo Art» qui lui a consacré une attention particulière.

«Rien que cela vaut la peine de regarder la compétition»

Le média sportif ukrainien a qualifié le retour tant attendu de Diyora comme l'intrigue principale de la compétition :

  • Un kimono aux motifs dorés : «L'Open d'Asie débute demain à Aktau. Diyora Keldiyorova revient sur le tatami au Kazakhstan après deux ans et demi d'absence. Ce sera la première apparition publique de la judokate ouzbèke en tant que championne olympique en titre, avec le motif doré sur son kimono ;

  • Intérêt international : Rien que cela suffit pour regarder ce tournoi du début à la fin», écrit la source ukrainienne.

La raison de la pause de 2,5 ans : Bonheur familial et maternité

Après son succès historique aux Jeux olympiques de Paris 2024, de grands changements ont eu lieu dans la carrière de Diyora Keldiyorova :

  • La victoire à Paris : Lors de ces Jeux olympiques d'été, Diyora a remporté l'une des médailles d'or les plus brillantes de l'histoire du sport ouzbek en battant la représentante du Kosovo, Distria Krasniqi, en finale de la catégorie des moins de 52 kg ;

  • Congé maternité : Après cette victoire mondiale, l'athlète a pris du temps pour sa famille, a pris un congé maternité et est restée longtemps éloignée des grandes compétitions sportives en raison de la naissance de son enfant ;

  • Retour en forme : Ayant repris l'entraînement sous la supervision d'experts et d'entraîneurs, la championne retrouve sa forme optimale et se dirige vers de nouveaux trophées.

Les combats à Aktau seront un test important pour démontrer la préparation de la légende du sport ouzbek pour le nouveau cycle olympique et sa force sur la scène internationale.

Diyora KeldiyorovaOpen d'AsieAktauJeux Olympiques de Paris 2024Judo
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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