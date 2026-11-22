La championne olympique Diyora Keldiyorova a évoqué sa rivalité avec la star japonaise du judo, Uta Abe. L'athlète ouzbèke a comparé le niveau des deux judokates à la rivalité entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Elle a souligné qu'elle ne fuirait jamais l'occasion de remonter sur le tatami face à Uta. « C'est comme comparer Messi et Ronaldo » La médaillée d'or olympique de judo, Diyora Keldiyorova, a partagé ses réflexions sur sa rivale japonaise Uta Abe. Elle a affirmé que la comparaison entre les deux sportives rappelle la rivalité entre Messi et Ronaldo dans le football. Keldiyorova a noté que chaque judokate se distingue par son propre niveau et ses accomplissements. Elle a également souligné que leurs duels suscitent de fortes émotions chez les fans.

« C'est comme les comparaisons entre Messi et Ronaldo. Ils sont les meilleurs. Uta et moi sommes aussi les meilleures. Nous avons offert nos meilleurs combats, c'est pourquoi les gens se laissent parfois emporter par leurs émotions », a déclaré la judokate ouzbèke. « Je suis toujours prête à combattre » On a également demandé à Diyora Keldiyorova si elle souhaitait se mesurer à nouveau à Uta Abe. La championne olympique a répondu fermement : elle est prête à monter sur le tatami contre n'importe quelle adversaire. « Si j'attends un combat contre elle ? Bien sûr. C'est du judo. Je suis toujours prête à combattre », a ajouté Keldiyorova. Ces propos démontrent que l'athlète ouzbèke ne fuit pas les adversaires coriaces et qu'elle est prête pour tout défi sérieux.