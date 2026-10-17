Le Comité national olympique réagit à la victoire de Diyora Keldiyorova à Aktau

Le Comité national olympique (CNO) d'Ouzbékistan a réagi à la performance de la championne olympique historique du pays, Diyora Keldiyorova,lors du tournoi international Aktau Asian Open 2026 qui se déroule au Kazakhstan, où elle a décroché la médaille d'or.

Dans un communiqué officiel, le Comité a salué le retour victorieux de la championne sur le tatami après son congé maternité et une longue pause : « Notre championne est de retour : Diyora Keldiyorova a remporté l'or à Aktau ».

Victoire expéditive en finale

La judokate ouzbèke, concourant dans la catégorie des -52 kg, a démontré toute l'étendue de son talent durant la compétition :

Maîtrise de ses adversaires : Keldiyorova a écarté ses premières rivales avec assurance pour atteindre la finale ;

Duel contre l'Azerbaïdjan : Lors du combat final, notre compatriote a affronté une représentante azerbaïdjanaise, qu'elle a battue avant la limite par ippon, montant ainsi sur la plus haute marche du podium ;

Un retour en force : Cette victoire prouve que, malgré une longue interruption, l'athlète a conservé sa forme physique optimale et son esprit de championne.

JO de Paris 2024 : Un parcours légendaire

Le CNO a rappelé que la dernière compétition officielle de Diyora Keldiyorova avant ce tournoi était les Jeux olympiques d'été de Paris 2024 :

Victoires sur Abe et Krasniqi : Sur la route de l'or à Paris, Diyora a surpris le monde du sport en battant la grande favorite et quadruple championne du monde, la Japonaise Uta Abe, avant de vaincre en finale la Kosovare Distria Krasniqi, championne olympique à Tokyo 2020 ;

Un résultat historique pour l'Ouzbékistan : Grâce à ce triomphe, elle est devenue la première femme de l'histoire de l'Ouzbékistan à remporter une médaille d'or olympique en judo ;

Maternité et nouveau cycle : Après avoir mis sa carrière entre parenthèses pour donner naissance à son enfant, Keldiyorova entame avec cette médaille d'or à Aktau un nouveau cycle olympique avec détermination.

Le retour victorieux de Diyora Keldiyorova renforce non seulement notre école nationale de judo, mais aussi le prestige du sport ouzbek sur la scène internationale.