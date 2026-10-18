Diyora Keldiyorova dévoile ses prochains grands projets après son triomphe à Aktau

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Diyora Keldiyorova dévoile ses prochains grands projets après son triomphe à Aktau

Organisé dans la ville d'Aktau, au Kazakhstan, Aktau Asian Open 2026 la championne olympique, sacrée médaillée d'or après avoir été déclarée sans égale lors de la compétition Diyora Keldiyorova a annoncé ses prochains objectifs majeurs après son retour au sport de haut niveau.

La judokate ouzbèke, montée sur le podium dès sa première compétition officielle après une pause maternité de deux ans, a exprimé son intention de participer au prestigieux tournoi Grand Slam qui aura lieu à la fin du mois à Abou Dabi, capitale des Émirats arabes unis.

« Les combats ici ont été un test pour moi » : Les confidences de la championne

Après sa victoire, l'athlète a partagé ses sentiments et son processus de préparation :

  • Résultat inattendu et joie : « Je suis très heureuse d'être revenue sur le tatami et d'avoir remporté une médaille d'or après deux ans de pause. Pour être honnête, je ne m'attendais pas à un résultat aussi rapide, mais je suis très satisfaite ;

  • Objectif Grand Slam à Abou Dabi : Maintenant, à la fin du mois, je participerai probablement au tournoi du Grand Slam à Abou Dabi. Ce sera une compétition beaucoup plus sérieuse et importante pour moi, je vais désormais concentrer toute mon attention sur ce tournoi ;

  • Évaluation des lacunes : Les combats à Aktau ont servi de test important pour moi : j'ai pu voir quel était mon niveau de préparation, ce que je devais changer et comment je devais travailler sur moi-même », a déclaré Keldiyorova.

La route vers l'or à Aktau : Les adversaires vaincues

Lors de l'Open d'Asie, organisé les 17 et 18 octobre en mémoire de Turar Zholdybayev, Diyora a concouru dans la catégorie des -52 kg :

  • Phase de qualification : La championne ouzbèke a dominé de manière convaincante deux représentantes de l'équipe nationale hôte, le Kazakhstan, lors des premiers tours ;

  • Victoire précoce en finale : Lors du combat final décisif contre l'athlète azerbaïdjanaise Farida Mirzayeva, Keldiyorova a battu son adversaire avant la limite, devenant ainsi championne de l'Aktau Asian Open 2026.

Cette médaille d'or à Aktau de Diyora Keldiyorova a démontré que sa préparation pour les plus grands tournois mondiaux et continentaux à venir, y compris les prochains Jeux olympiques, est à un niveau élevé.

Diyora KeldiyorovaAktau Asian Open 2026Grand Slam Abou DabiJudoOuzbékistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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