L'équipe nationale d'Ouzbékistan de judo remporte 6 médailles à l'Aktau Asian Open 2026

La prestigieuse compétition de judo qui a débuté à Aktau, au Kazakhstan, Aktau Asian Open 2026 a connu un début triomphal pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan.

Lors des combats de la première journée, nos compatriotes ont fait preuve d'une grande maîtrise technique et d'une supériorité physique, récoltant 3 médailles d'or et 3 médailles de bronze et se hissant parmi les leaders du classement général.

Le sommet du podium : 3 champions

Les combats intenses des athlètes ouzbeks sur le tatami se sont conclus par une pluie de médailles d'or :

Fotimaxon Tursunboyeva (-48 kg) : Notre jeune athlète talentueuse a dominé toutes ses adversaires dans la catégorie des poids légers pour monter sur la plus haute marche du podium ;

Diyora Keldiyorova (-52 kg) : De retour sur le tatami après deux ans d'absence, la championne olympique n'a laissé aucune chance à ses rivales, offrant une nouvelle médaille d'or éclatante à l'Ouzbékistan ;

Nizomiddinxo‘ja Toshpo‘latov (-73 kg) : Dans les compétitions masculines acharnées, Nizomiddinxo‘ja a brillamment conclu tous ses combats de qualification et la finale pour décrocher le titre de champion de l'Asian Open.

Médailles de bronze : Une base solide

De plus, nos judokas qui ont terminé dans le top trois lors de combats intenses ont enrichi le palmarès de l'équipe nationale :

Halimajon Qurbonova (-48 kg) : Une autre de nos compatriotes a remporté la médaille de bronze dans cette catégorie, prouvant la forte compétitivité chez les poids légers ;

Muhayyo Ahmatova (-57 kg) : Notre judokate expérimentée a remporté des victoires convaincantes lors des repêchages et de la petite finale, étant récompensée par le bronze ;

Sarvinoz Husanova (-63 kg) : Active lors de combats riches en attaques et en saisies, Sarvinoz a également ajouté une précieuse médaille de bronze au trésor de notre délégation.

Ce résultat significatif dès le premier jour confirme une fois de plus le leadership de l'école ouzbèke de judo à l'échelle continentale et donne force et confiance aux membres de l'équipe avant les combats des jours suivants.